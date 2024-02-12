انت الأن تتابع خبر سبب حجب تطبيق three ثري في السعودية ومدى خطورته على الخصوصية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حالة من الجدل الواسع حول سبب حجب تطبيق three، حيث صدر قرار من السلطات السعودية بحظر هذا التطبيق، وجاء ذلك بعد إبداء كثير من الأهالي والناشطين قلقهم حول المحتوى المقدم خلاله، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول هذا التطبيق إلا أنك بعد الاطلاع على سبب حجب تطبيق three ثري الذي تحمله السطور التالية، ستدرك جيدًا أن قرار السلطات السعودية كان الأصح والأفضل.

عندما قررت السلطات السعودية حجب تطبيق three ثري، كان وراء ذلك أسباب قوية، وفيما يلي سبب حجب تطبيق three ثري:

خطورته على الخصوصية: أوضح بعض المستخدمين ما يشكله من خطورة على الخصوصية، حيث إنه يقوم بجمع البيانات الشخصية دون إذن أصحابها.

عرضه محتوى منافي للآداب: قامت السلطات السعودية برصد محتوى داخل التطبيق منافى للآداب، وتمثلت في فيديوهات محرضة على العنف وغيرها.

التأثير السلبي على القيم الاجتماعية: يعرض هذا التطبيق فيديوهات بها سلوكيات سيئة مثل التشجيع على تعاطي المخدرات، والذي من شأنه أن يضر بالقيم الاجتماعية داخل المجتمع السعودي.

عدم وجود رقابة على التطبيق: كما ازداد خوف كثير من المستخدمين بعد معرفتهم بعدم وجود رقابة على المحتوى الذي يُعرض على التطبيق، وهذا من شأنه أن يشجع على الرذيلة بين المراهقين.

معلومات حول تطبيق three ثري

إذا كنت لا تعرف أي معلومة حول تطبيق three، فإليك التالي:

تم إنشاء التطبيق من قبل شركة Three Uk عام 2021.

تطبيق مجاني يمكن تحميله على كل من الأجهزة المحمولة واللوحية.

يسمح لمستخدميه من التواصل مع أي شخص حول العالم بالصوت والصورة.

حقق انتشارًا في ما يزيد عن 100 دولة.

وفر إمكانية المكالمات الصوتية والفيديو.

يتيح خدمات عديدة مثل الدردشة النصية، إرسال الملفات، إنشاء دردشات جماعية.

بدائل تطبيق three ثري داخل السعودية

بعد أن عرفنا سبب حجب تطبيق three ثري، والذي اتخذت الحكومة السعودية بناء عليها قرار الحجب، كان لا بد من ذكر بدائل التطبيق مسموح بها داخل السعودية لهذا التطبيق وتمثلت فيما يلي: