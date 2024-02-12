خطوات دفع رسوم التابعين والمرافقين وما عقوبات عدم السداد؟

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رياض - احمد صلاح - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار صرحت بأن الرسوم الخاصة بالمرافقين تم تخفيضها وأنها أصبح متاح تقسيطها، لذا قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان بشكل رسمي من خلال موقعها عن حقيقة هذه الأخبار أنها ليس لها أي أساس من الصحة وأن الرسوم لا زالت كما هي لما يحدث لها أي تعطيل، بالإضافة إلى تأكيد الوزارة أن في حالة تأخير دفع سداد هذه الرسوم فإنه يتم فرض غرامة قيمتها تزيد بزيادة عدد مرات التأخر.

خطوات دفع رسوم التابعين والمرافقين

تم توفير ميزة دفع رسوم التابعين والمرافقين بشكل إلكتروني للتسهيل على الفرد، و تتمثل خطوات الدفع في الآتي:

الذهاب إلى موقع مصرف البنك الراجحي.

اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول يتم من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول مرة ثانية.

ظهور قائمة بالخدمات يتم تحديد الأيقونة الخاصة بالمدفوعات.

ومن ثم تحديد الخاصة بمربع المدفوعات الحكومية.

اختيار خدمة المقيمين.

يقوم المستخدم بتحديد الخدمة التي من أجلها يريد إتمام عملية الدفع.

الخطوة التالية الضغط على نوع الطلب ومن ثم تحديد الأيقونة الخاصة برسوم التابع.

إدخال البيانات التي يطلبها الموقع والتي يجب أن يتم ذكر بها رقم الحدود وكذلك تاريخ انتهاء الإقامة بالتقويم الميلادي وكذلك الهجري.

الضغط بعد ذلك على كلمة التالي.

اختيار الأيقونة الخاصة بالتحقق من صحة البيانات.

على الفور سوف يتم إرسال رسالة إلى رقم المستخدم، هذه الرسالة تشتمل على قيمة الرسوم التي تم خصمها.

عقوبات عدم سداد الرسوم في المملكة السعودية

الحكومة السعودية قامت بوضع غرامات على من لا يقوم بسداد قيمة الرسوم المقررة سواء على المرافق أو التابع، والتي تختلف على حسب عدد مرات التأخر عن السداد، وتتمثل هذه الرسوم في الآتي: