انت الأن تتابع خبر بأقل راتب وبدون كفيل تمويل السلع الاستهلاكية بمبالغ مالية كبيرة من شركة البيت الأهلي للتمويل تعرف على الشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة البيت الأهلي للتمويل واحد من أهم البرامج التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية، العميل المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بدون شرط وجود كفيل ضامن وأيضاً جميع العملاء العاملين في كافة القطاعات يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة البيت الأهلي للتمويل بأقل راتب شهري.

برنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة البيت الأهلي للتمويل

برنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة البيت الأهلي للتمويل متوفر بالعديد من المزايا التي تخدم كل ما يتطلع إليه العميل المتقدم بالطلب.

برنامج تمويل إسلامي لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

العميل المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

أيضاً برنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل للاستفادة منه.

المبالغ التمويلية التى توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية من خلال هذا البرنامج التمويلي يمكن أن تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي.

مدة أستحقاق مبلغ تمويل السلع الاستهلاكية من شركة البيت الأهلي للتمويل يمكن أن تصل إلى 5 سنوات بدون شرط وجود كفيل وبدون تحويل الراتب.

التسوية المبكرة لمبلغ التمويل أحد أهم الأنظمة المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة لبرنامج تمويل السلع الاستهلاكية من شركة البيت الأهلي