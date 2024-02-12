انت الأن تتابع خبر بكام النهاردة يا أصفر.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 12 فبراير 2024.. شوف السبيكة بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين في المملكة عن أسعار الذهب في السعودية، حيث أن الكثير من المواطنين السعوديين بصفة عامة، والمستثمرين في المملكة بصفة خاصة، وذلك بسبب ارتباط الذهب ارتباطاً شديداً بالاقتصاد العالمي، وبالأخص في هذا الوقت الحالي الذي قد ساء فيه اقتصاد العديد من الدول المجاورة، فقد ظل الذهب وسيلة آمنة لكثير من الناس سواء في المملكة السعودية أو في باقي الدول العربية الأخرى.

تزداد التساؤلات من قبل المواطنين السعوديين والمستثمرين عن أسعار الذهب في السعودية حيث:

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 يصل حوالي 244.65 ريال سعودي.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى حوالي 214.07 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية يصل حوالي 183.49 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 14 يصل لحوالي 142.71 ريال سعودي.

يصل سعر الذهب عيار 12 في السعودية اليوم نحو 122.32 ريال سعودي.

أسعار أوقية الذهب في السعودية تصل نحو 7,608 ريال سعودي.

سعر جنيه الذهب في السعودية اليوم 1,713 ريال سعودي.

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية.

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

بعد أن قمنا بالتحدث عن أسعار الذهب في السعودية سنقوم بالتحدث عن متوسط الذهب في الأيام السابقة في السعودية: