متى إجازة يوم التأسيس 2024 بالهجري والميلادي للطلاب والموظفين والبنوك السعودية ؟

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رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير في هذه الأيام عن متى إجازة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، حيث تحتفل البلاد في هذه المناسبة الوطنية الهامة بما يكون من ذكرى تأسيس المملكة والذي قد كان على يد ألأمام محمد بن سعود الذي قد استطاع بناء الدولة السعودية الأولى، وتعمل وزارة الموارد البشرية في هذا الصدد على منح العاملين في الهيئات الحكومية والموظفين في القطاعين العام والخاص بالمملكة الإجازة الرسمية.

متى إجازة يوم التأسيس

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإعلان بصورة رسمية عن متى إجازة يوم التأسيس السعودي، إذ أعلنت الوزارة في هذا الصدد على أن الإجازة الرسمية تكون في اليوم الثاني والعشرون من شهر فبراير وذلك في كل عام، وسوف تحتفل البلاد في هذا العام 2024 بهذه الإجازة في التاريخ الهجري المتمثل في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان والذي سوف يصادف يوم خميس لبيان هوية يوم تأسيس المملكة.

إجازة تأسيس المملكة للطلاب

تحتفل المملكة العربية السعودية في تاريخ 22 من فبراير في كل عام بمناسبة وطنية تعد من المناسبات الوطنية الهامة في البلاد، ووقد أشارت الموارد البشرية في هذا الصدد عن متى إجازة يوم التأسيس هذا العام للموظفين إذ تكون في يوم الخميس الموافق 22 فبراير، كما أعلنت وزارة التعليم السعودي عن استمتاع الطلاب في المدارس السعودية بالإجازة في نفس ذلك التاريخ والتي تتزامن مع الإجازة الخاصة بالترم الثاني.

الاحتفال بيوم التأسيس

هناك عدد من الفعاليات التي يتم تنظيمها في متى إجازة يوم التأسيس من اجل الاستفادة من الإجازة الرسمية.