تعرف على خطوات دفع رسوم التابعين والمرافقين في السعودية إلكترونيا 1445.. وعقوبات عدم السداد

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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على خطوات دفع رسوم التابعين والمرافقين في السعودية إلكترونيا 1445.. وكيف يمكن دفع رسوم التابعين والمرافقين؟ هذا هو السؤال الذي أثير مؤخرًا، حيث تداولت الأخبار عن تخفيض الرسوم المتعلقة بالمرافقين وإمكانية تقسيطها. ومع ذلك، قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان رسميًا عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح أن هذه الأخبار غير صحيحة، مؤكدة أن الرسوم لا تزال كما هي دون تغيير أو تخفيض.

وتحذر الوزارة المواطنين بأنه في حالة تأخير دفع هذه الرسوم، سيتم فرض غرامة إضافية، وسيزداد مبلغ الغرامة تزايدًا مع عدد مرات التأخير. لذا، ينبغي على الأفراد الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تكاليف إضافية.

خطوات دفع رسوم التابعين والمرافقين

تم توفير ميزة دفع رسوم التابعين والمرافقين بشكل إلكتروني لتسهيل العملية على الأفراد، إليك الخطوات التي يمكن اتخاذها لإتمام عملية الدفع:

قم بزيارة موقع مصرف البنك الراجحي.

اختر الأيقونة المخصصة للخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على تسجيل الدخول مرة أخرى.

ستظهر قائمة بالخدمات، حيث يتم تحديد الأيقونة المتعلقة بالمدفوعات.

اختر الأيقونة المتعلقة بالمدفوعات الحكومية.

اختر خدمة المقيمين.

حدد الخدمة التي ترغب في دفع رسومها.

اضغط على نوع الطلب وحدد الأيقونة المخصصة لرسوم التابع.

ادخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الحدود وتاريخ انتهاء الإقامة بالتقويم الميلادي والهجري.

اضغط على كلمة “التالي”.

اختر الأيقونة المخصصة للتحقق من صحة البيانات.

سيتم إرسال رسالة فورية إلى رقم المستخدم، تحتوي على قيمة الرسوم التي تم خصمها.

تلك الخطوات تساعد في جعل عملية دفع رسوم التابعين والمرافقين أكثر سهولة ويسر عبر النظام الإلكتروني المتاح.

عقوبات عدم سداد رسوم التابعين والمرافقين

فرضت الحكومة السعودية غرامات على الأفراد الذين لا يقومون بسداد قيمة الرسوم المقررة للمرافقين أو التابعين، وتتفاوت هذه الغرامات وفقًا لعدد مرات التأخر عن السداد، يتضمن نظام الرسوم الآتي:

سيتم تفرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي في حالة التأخر لأول مرة عن السداد.

في حالة عدم السداد للمرة الثانية، وفي حال العثور على المرافق أو التابع دون إيصال أو وثيقة دفع، ستفرض غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي.

في حال استمرار التأخير وعدم السداد للمرة الثالثة، يتم ترحيل الفرد نهائيًا من حدود المملكة السعودية إلى بلاده، وقبل عملية الترحيل، يجب على الفرد سداد مبلغ إضافي قدره 1000 ريال سعودي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار السياسة الحكومية لتعزيز الالتزام بسداد الرسوم المحددة وتحفيز الأفراد على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.