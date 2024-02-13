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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024 وخطوات الحجز عبر موقع وي بوك، ما هي تكاليف الدخول إلى بوليفارد وورلد في عام 2024؟ على الرغم من انتهاء بعض فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، إلا أن منطقة بوليفارد وورلد ما زالت تستقبل الزوار بابتسامة، سواء كانوا من سكان العاصمة أو زوارها. تُعتبر بوليفارد وورلد من أبرز الوجهات في فعاليات موسم الرياض والأكثر زيارة، حيث تُشكل مزيجًا متنوعًا من حضارات وثقافات العالم.

تجمع بوليفارد وورلد بين عدة مرافق متنوعة، وتتيح للزوار فرصة استكشافها والاستمتاع بتجارب متنوعة، بفضل وجود مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم التي تقدم تجربة تناول طعام فريدة تشمل أطباقًا شعبية من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يوجد معلومات محددة حول تكاليف الدخول إلى بوليفارد وورلد لعام 2024 حتى الآن.

أسعار تذاكر بوليفارد وورلد 2024

مع انطلاق موسم الرياض في شهر أكتوبر الماضي، شهدت منطقة بوليفارد وورلد إقبالًا هائلًا حيث حضر ملايين الزوار للاستمتاع بأكبر وأضخم فعاليات الموسم في الشرق الأوسط، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل أسعار تذاكر دخول مناطق بوليفارد وورلد الرسمية:

سعر تذكرة أيام الأسبوع: 29 ريال.

سعر تذكرة نهاية الأسبوع: 58 ريال.

سعر تذكرة BLVD World Value: 109 ريال.

سعر تذكرة BLVD World Gold: 218 ريال.

سعر تذكرة BLVD World VIP: 327 ريال.

سعر التذكرة العائلية BLVD World Family: 520 ريال.

يرجى مراعاة أن هذه الأسعار قد تتغير، ويفضل التحقق من المواقع الرسمية لبوليفارد وورلد أو مكاتب تذاكر الموسم للحصول على أحدث المعلومات حول الأسعار والعروض المتاحة.

خطوات حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 عبر وي بوك