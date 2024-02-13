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أحمد جودة - القاهرة - استعلام عن صلاحية الإقامة 1445 برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر، طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة لعام 1445 تثير اهتمام الكثير من الوافدين، حيث يسعون لمعرفة الخطوات اللازمة لتحديد موعد تجديد إقامتهم ومعرفة تاريخ انتهاء صلاحيتها لتجنب المشاكل والعقبات القانونية المحتملة.

تضع وزارة الداخلية السعودية غرامات على الأشخاص الذين يتجاهلون تسديد رسوم الإقامة في الوقت المحدد، والتي يتم تحديدها منذ دخول المقيم إلى البلاد.

تستقبل المملكة العربية السعودية آلاف المقيمين والوافدين من مختلف الجنسيات العربية، سواء للدراسة أو العمل في مختلف المجالات، حيث تُعتبر بوابة مهمة للعالم العربي ومن الدول المتقدمة في عدة مجالات. يُحرص المقيمون فيها على الالتزام بالقوانين والتشريعات لضمان استمراريتهم، واليوم نقدم لكم عبر موقعنا البديل كيفية استعلام عن صلاحية الإقامة لعام 1445.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445

استعلام عن صلاحية الإقامة 1445 برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر، تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق عملية الاستعلام الإلكتروني للكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المقيمين والوافدين كي توفر في الوق والمجهود عليهم، كما أن الاستعلام عن صلاحية الإقامة يتم بمنتهى السهولة حالة اتباع الخطوات بشكل صحيح ولمعرفة التفاصيل كاملة عليكم اتباع ما يلي

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445

أولًا فتح متصفح كروم ثم الضغط على رابط منصة ابشر وزارة الداخلية. الضغط على أبشر للأفراد. تظهر جميع الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالموقع. قم بالضغط على الاستعلام عن صلاحية الإقامة. إدخال رقم الإقامة. رقم الهوية. ثم رمز التحقق المرئي. ثم الضغط على استعلام وسوف تظهر جميع التفاصيل.

الشروط المطلوبة لتجديد صلاحية الإقامة

حالة مطابقة للشروط المعلن عنها يمكنك تجديد صلاحية الإقامة:.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية.

سداد جميع المخالفات المرورية إن وجد.

تجديد الإقامة في فترة السماح المعلن عنها في جواز السفر قبل فرض الغرامة.

أن لا يقل سن المواطن عن 18 عام.

حالة التجديد لا بد أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية.

تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق عملية الاستعلام الإلكتروني للكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المقيمين والوافدين كي توفر في الوق والمجهود عليهم