نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات..الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز من الخدمات الإلكترونية المقدمة من المملكة العربية السعودية وخصوصًا للوافدين داخل المملكة، ويمكن القيام بهذه الخدمة بسهولة من خلال بوابة التأشيرات الإلكترونية أو عبر بوابة إنجاز الإلكترونية، ولا تستغرق هذه الخدمة سوى عدة دقائق للاستعلام، لذا يمكن للوافدين الاستعلام عن تأشيراتهم برقم الجواز بسهولة وتوفير الوقت والجهد من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها لكم في مقالنا.



الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز



توفر المملكة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطنين والوافدين إليها، ويمكنك إتمام خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز عبر منصة إنجاز أو منصة التأشيرات وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الإلكترونية

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات الإلكترونية من هذا الرابط.

النقر فوق زر الاستعلام عن التأشيرة.

إدخال رقم الجواز بطريقة صحيحة.

إدخال رقم الطلب بشكل صحيح من اليسار إلى اليمين.

إدخال الرمز الموجود أمامك في الصورة.

النقر فوق زر الاستعلام.

يظهر لك جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتأشيرة الذي تبحث عنها.

الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز عبر منصة إنجاز



كما يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز من خلال منصة إنجاز وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة إنجاز الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم

كتابة اسم المستخدم ثم كلمة السر.

الضغط على زر الإستعلام عن التاشيرة برقم الجواز

إدخال رقم الجواز.

النقر فوق زر الاستعلام.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة السعودية

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية السعودية من أجل الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية وهي ما يلي:

ينبغي أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

أن يكون المتقدم قد تلقي كافة التطعيمات اللازمة.

إحضار التقارير التي تفيد خلو المتقدم من أي أمراض معدية.

لا بد أن يكون المتقدم مسافر إلى المملكة بغرض الزيارة العائلية أو زيارة عمل (بشرط موافقة الكفيل للحصول على طلب الزيارة).

سداد جميع الرسوم المطلوبة عند التقديم على طلب الحصول على التأشيرة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب التأشيرة بدقة والتأكد من صحتها.

لا بد من تحديد فترة الإقامة في نموذج طلب التأشيرة والتي لا ينبغي أن تتعدي ثلاثة أشهر.

للحصول على تأشيرة السفر للملكة العربية السعودية يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي بحالة سارية والحصول على جميع تطعيمات الوقاية وفيروس كورونا وعدم تجاوز السن أكثر من 70 عامًا.