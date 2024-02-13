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أحمد جودة - القاهرة - طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن الجديد 1445 مجانًا اعرف في 5خطوات، بعد صدور المراسيم الملكية الجديدة في المملكة، تم إعادة تصميم حاسبة حساب المواطن للعام 1445 هـ. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة.

يعتبر برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم السبل التي توفرها الحكومة السعودية لدعم الأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض، بهدف تحسين مستوى حياتهم وتوفير ظروف معيشية كريمة، سنتعرف في هذا المقال على تفاصيل هذا البرنامج وأهميته في تقديم الدعم المالي للفئات المستهدفة.

حاسبة حساب المواطن الجديد 1445

يعتبر حاسبة حساب المواطن الجديد 1445 من البرامج الحكومية السعودية المتخصصة لدعم المواطنين السعوديين ويبحث الكثير من الناس عن خطوات الحاسبة المقدر لأنه من خلالها تعرف قيمة الدعم المقدم لجميع الأسر والأفراد، وتعرف الجدول الجديد:

يجب عليك الذهاب إلى الموقع أولًا.

حدد علامة التبويب المسمى “حاسبة التقدير”.

قرر ما إذا كنت تريد أن تكون رب الأسرة أو شخصًا مستقلًا.

توفير عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ودخلهم الشهري عند إدخال معلومات الأسرة.

اضغط على زر “الحساب”.

للتسجيل لاستخدام حاسبة حساب المواطن

لمعرفة كيفية التسجيل في الحاسبة الجديدة 1445 من خلال ما يلي: