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أحمد جودة - القاهرة - طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن الجديد 1445 مجانًا اعرف في 5خطوات، بعد صدور المراسيم الملكية الجديدة في المملكة، تم إعادة تصميم حاسبة حساب المواطن للعام 1445 هـ. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة.
يعتبر برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم السبل التي توفرها الحكومة السعودية لدعم الأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض، بهدف تحسين مستوى حياتهم وتوفير ظروف معيشية كريمة، سنتعرف في هذا المقال على تفاصيل هذا البرنامج وأهميته في تقديم الدعم المالي للفئات المستهدفة.
حاسبة حساب المواطن الجديد 1445
يعتبر حاسبة حساب المواطن الجديد 1445 من البرامج الحكومية السعودية المتخصصة لدعم المواطنين السعوديين ويبحث الكثير من الناس عن خطوات الحاسبة المقدر لأنه من خلالها تعرف قيمة الدعم المقدم لجميع الأسر والأفراد، وتعرف الجدول الجديد:
- يجب عليك الذهاب إلى الموقع أولًا.
- حدد علامة التبويب المسمى “حاسبة التقدير”.
- قرر ما إذا كنت تريد أن تكون رب الأسرة أو شخصًا مستقلًا.
- توفير عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ودخلهم الشهري عند إدخال معلومات الأسرة.
- اضغط على زر “الحساب”.
للتسجيل لاستخدام حاسبة حساب المواطن
لمعرفة كيفية التسجيل في الحاسبة الجديدة 1445 من خلال ما يلي:
- الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن هو المكان الذي أن تسجل فيه.
- بعد ذلك، تقوم باختيار علامة تبويب حاسبة التقدير من خلال القائمة الرئيسية.
- والأمر متروك لك بعد ذلك لتقرر ما إذا كنت فردًا مستقلًا أو رب الأسرة.
- يجب عليك إدراج عدد المُعالين الذين يبلغون من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر إذا كنت رب الأسرة.
- قم بتسجيل عدد المتابعين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.
- بعد إدخال دخل الأسرة بالكامل، حدد حساب.
- بعد ذلك، اكتب دخل الأسرة بالكامل وحدد خيار الحساب.
- إذا كنت مقاولًا مستقلًا، فستحتاج إلى النقر فوق مربع “احسب” بعد إدخال إجمالي إيراداته.
- بعد ذلك، ستعرض حاسبة المواطن المبلغ التقريبي الخاص بك.
- رصيد حساب المواطن الجديد، يتم تقديم دعم يصل إلى 720 ريال لرب الأسرة.
- ويمنح المعال الذي يزيد عمره عن ثمانية عشر عامًا دعمًا بمبلغ 360 ريال.
- يحصل المعال الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا على مبلغ يصل إلى 216 ريال.