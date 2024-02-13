نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع.. خطوات عرض واستخراج شهادة الوفاة بالسعودية عبر أبشر 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع.. خطوات عرض واستخراج شهادة الوفاة بالسعودية عبر أبشر 1445، تعتبر منصة أبشر واحدة من أبرز المنصات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين. ومن بين هذه الخدمات التي يمكن القيام بها بسهولة عبر المنصة هي استخراج وثيقة الوفاة.

تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال إمكانية إجراء عملية استخراج وثيقة الوفاة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية المسؤولة. سنقوم فيما يلي بتوضيح جميع نقاط هذه الخدمة لضمان فهمها بشكل وافٍ.

كيفية استخراج وثيقة الوفاة بالسعودية عبر أبشر 1445

يوجد عدد من الخطوات يقوم مستفيدي هذه الخدمة بالالتزام تطبيقها حتى يتم الحصول على وثيقة الوفاة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، وهذا الخطوات متمثلة فيما يلي:

أولًا يتم التوجه لدخول المنصة الرسمية أبشر، ومن الصفحة الرسمية يتم الدخول على خدماتي والانتقال إلى خدمات الأحوال المدنية.

يتم اختيار خدمة استخراج شهادة الوفاة من قائمة خدمات الأحوال.

بعد ذلك يتم ظهور جميع بلاغات الوفاة داخل المملكة العربية السعودية والتي لم يتم استخراج وثيقة الوفاة لها بعد.

يتم اختيار البلاغ الخاص بحالة الوفاة والضغط على الاستخراج إلكترونيًا.

من هم المستخدمين الذين يمكنهم استخراج شهادة الوفاة عبر أبشر

يوجد عدد من الفئات التي يمكنها استخراج شهادة الوفاة من مستخدمي منصة أبشر، وهذه الفئات هم جميع ما يلي:

يمكن للأبناء استخراج الشهادة أو عرضها في حال وفاة الأب أو وفاة الأم وكذلك في حال توفي الاثنين معًا يتم إصدارها لهم.

يمكن للأب استخراج الشهادة أو عرضها في حال وفاة أحد أبنائه أو في حال توفي زوجته.

يمكن للأم استخراج الشهادة أو عرضها في حال وفاة زوجها أو وفاة أحد أبنائها.

يمكن للكفيل السعودي أو صاحب العمل استخراج الشهادة أو عرضها لكل من تحت كفالتهم من وافدين وعاملين غير سعوديين في حال وفاة أحد منهم.

كيفية عرض الشهادة الرسمية للوفاة عبر أبشر

كما تم الاطلاع على الفئات المستفيدة من استخراج شهادة الوفاة ومعرفة خطوات الاستخراج، يمكن عرض الشهادة كذلك بعض استخراجها، وهذا من خلال اتباع خطوات خاصة بإمكانية عرض المستفيدين وثيقة الوفاة بصورة رسمية عبر منصة أبشر، وهذه الخطوات تتشكل فيما يلي: