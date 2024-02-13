نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل شامل لتفعيل حساب أبشر: كيفية الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية بسهولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد تفعيل حساب أبشر أمرًا هامًا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للتمتع بخدمات الحكومة الإلكترونية بشكل فعّال. تقدم منصة أبشر مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية التي تشمل الأحوال المدنية والجوازات والمرور، وتتيح للمستفيدين الوصول السريع والميسر للخدمات الحكومية.

طرق تفعيل حساب أبشر:

في البنوك: يمكن للمستخدمين تفعيل حساباتهم عبر فروع البنوك المحلية. يكفي الذهاب إلى أقرب فرع بنك وطلب مساعدة الموظفين لتفعيل حساب أبشر.

في مكاتب الأحوال المدنية: يتيح تفعيل حساب أبشر في مكاتب الأحوال المدنية. يجب على المستخدمين إحضار الوثائق الشخصية اللازمة واتباع إرشادات الموظفين.

من خلال مكاتب الجوازات: يمكن لأصحاب الحسابات تفعيلها أيضًا من خلال مكاتب الجوازات في مختلف مناطق المملكة.

خطوات تفعيل الحساب:

قم بزيارة أقرب فرع بنك أو مكتب للأحوال المدنية أو الجوازات. قم بتقديم الوثائق الشخصية المطلوبة لتفعيل الحساب. اتبع إرشادات الموظفين وأكمل الإجراءات الضرورية. بعد التفعيل، يمكنك الدخول إلى حسابك عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المخصص لتحديث بياناتك واستخدام الخدمات الحكومية بسهولة.

الفوائد:

الوصول السهل إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.

تحديث البيانات الشخصية بكل يسر.

الاستفادة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الانتقال إلى المكاتب الحكومية.

باختيار أحد هذه الطرق، يمكن للمستخدمين تفعيل حساباتهم على أبشر بسهولة، مما يمكنهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة العربية السعودية.

خطوات تفعيل الأفراد حساب أبشر

يمكن تفعيل الحساب الخاص بمنصة أبشر بكل سهولة عبر الموقع الرسمي الخاص بالمنصة، وهذا من خلال تنفيذ الفرد صاحب الحساب إجراءات موضحة فيما يلي:

الخطوة الأولى هو توجه الفرد المستفيد لفتح منصة أبشر الرسمية عبر الرابط الإلكتروني.

بعد دخول المنصة يتم اختيار أيقونة خدمات الأفراد.

بعد ذلك يكون قد تم الدخول إلى الواجهة الرئيسية الموقع، ويتم النزول إلى أسفل الصفحة، ومن ثم يتم النقر على أيقونة مراكز التفعيل والتسجيل.

يتم الانتقال مباشرةً إلى صفحة بتفعيل الخاصة بحسابات منصة أبشر، ومنها يتم تحديد تبويب الخدمة الذاتية.

بعد ذلك يتبقى إدخال المواطن البيانات اللازمة، وهي اختيار اسم المدينة التابع لها، وكذلك عنوان منطقة محل الإقامة.

كما يمكن القيام بتفعيل الحساب من خلال أحد الفروع الخاصة بهيئة الجوازات، وكذلك يمكن من خلال فروع هيئة الأحوال المدنية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

خطوات تفعيل المواطنين حساب أبشر عبر فروع البنك

أعلنت الجهات المختصة أنه من المتاح تفعيل الحساب الشخصي على منصة أبشر من خلال البنوك السعودية، حيثُ أن هذا يسهل الكثير على المواطنين، ويتم عبر اتباع الإجراءات المعلنة في النقاط التي تلي: