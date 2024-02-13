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أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن شعبان 1445..تعرف على موعد إيداع دفعة 75 من المخصصات في حسابات المستفيدين، تم الإعلان رسميًا عن برنامج حساب المواطن لشهر شعبان 1445هـ من قبل الحكومة السعودية، حيث يتم الإعلان عن تاريخ صرفه بشكل رسمي كل شهر، وفي حال تأجيل الموعد الرئيسي للصرف، يتم الإعلان عن الموعد الجديد.

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للمواطنين، إلا أنه يقتصر على فئة محددة من المواطنين المستحقين للدعم.

حساب المواطن شعبان 1445

لقد كان من المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن الدفعة رقم 75 في يوم العاشر من شهر فبراير، حيث إنه يتم صرف الدعم في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن تم تأجيل موعد صرف الدعم من قبل الإدارة؛ نظرًا لأن موعد الصرف الأساسي يقابل يوم عطلة رسمية، وفي تلك الحالات يتم تأخير الموعد، والإعلان عن الموعد الجديد، لهذا تم الإعلان عن موعد الصرف الجديد، وهو يوم الأحد الموافق يوم 11 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادي.

والذي يوافق يوم 1 من شهر شعبان لعام 1445 هجري، وهناك عدد من الفئات المحددة هي التي يمكنها صرف ذلك الدعم، وهم الذين يقتصر تقديم الدعم عليهم، وهم المطلقات والأرامل، وكذلك الأم الحاضنة للطفل، والمواطنين الذين يسكنون في سكن كفرد مستقل، ومن يحملون بطاقات التنقل، وكذلك الأشخاص المستحقين لخدمة الضمان الاجتماعي، وزوجة المواطن السعودي، بالإضافة إلى أبناء المواطنة السعودية التي تزوجت من رجل غير سعودي، كذلك المواطنين غير المتزوجين، بالإضافة إلى توافر جميع الشروط للاستفادة منه.

شروط الاستفادة من دعم حساب المواطن 1445

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص؛ حتى يمكن الحصول على الدعم، وهي كالتالي: