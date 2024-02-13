انت الأن تتابع خبر "أحجز الآن" هنا رابط تسجيل حجاج الداخل 1445-2024 عبر موقع وزارة الحج وباقات الحج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني عبر منصة X عن تفعيل رابط تسجيل حجاج الداخل 1445 للمواطنين السعوديون والمقيمين داخل المملكة، من جميع الجنسيات بطريقة شرعية شرط أن تكون الإقامة سارية المفعول، كما حددت الوزارة 4 باقات للحجز تناسب جميع المستويات، ووضعت الوزارة بعض الضوابط والشروط العامة التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التسجيل لأداء الفريضة هذا العام، كما هو متبع في السنوات الماضية فأن عملية التسجيل سوف تكون بإلكترونية من خلال موقع الوزارة وتطبيق نسك، وكذلك عملية دفع تكاليف الحج وفيما يلي شروط التسجيل وموقع وطريقة التقديم الإلكتروني للحج.

يشترط للمواطن السعودي أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أما المقيم تكون الإقامة سارية ومقيم بطريقة شرعية.

السن لا يقل عن 15عام وقت التسجيل.

أن يكون قد أخذ لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية ولا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة.

الحد الأقصى لكل شخص في الحجز هو 14 مرافق فقط.

أن يكون للمحرم مواطن أو مقيم ويستثنى المحرم من شرط أسبقية الحجز.

في حالة رغبة المواطنة السعودية في الحج بمحرم فأنه يسمح باستثناء للمحرم بالحج مع إحدى محارمه من الدرجة الأولى كل خمس سنوات.

في حالة أن تكون المرأة من الجنسيات الأخرى وترغب في الحج بمحرم يسمح باستثناء للمحرم بالحج مع الفئات التابعة له في سجل الإقامة كل خمس سنوات.

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4 باقات للحج تعرف عليها

الباقة سعر الباقة مميزات الباقة الأولى 13265.25 الإقامة في الأبراج الستة في منى وقربها من جسر رمي الجمرات الثانية 10366.10 المخيمات المطورة والتي تقدم خدمة فندقية راقية مريحه للحجاج الثالثة 8092.55 مخيمات الضيافة في مشعل منى وتعمل على تقديم خدمه متميزة الرابعة 4099.75 مخيمات الضيافة في مشعل منى وتعمل على تقديم خدمه متميزة

رابط تسجيل حجاج الداخل 1445

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الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي locaihag.haj.gov.sa.

أو الدخول على تطبيق نسك.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة.

أنقر على قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية وحدد طلب حجز.

أدخل البيانات المطلوبة عن الحجاج وحدد عددهم والمدينة وبرنامج الحج المطروحة من ” 4 باقات”.

النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

قم بدفع قيمة البرنامج الذي حددته عن طريق سداد.

تابع إصدار التصريح وقم باستخراجه فور إصداره وبذلك تتم العملية بنجاح.

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أعلنت الوزارة عن بعض التعليمات التي يجب على الحجاج القادمين من خارج المملكة معرفتها، قبل الدخول على موقع تسجيل حجاج الداخل، وهي أنه يجب الإفصاح عن المبالغ المالية والأشياء الثمينة والتي يزيد ثمنها عن 60 ألف ريال سعودي، كي تضمن سلامة الدخول كما حثت الوزارة المواطنين والمقيمين داخل المملكة بتحسين وتحديث حساباتهم على تطبيق نسك، للاستفادة من المزايا المتنوعة التي يقدمها التطبيق.