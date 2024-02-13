طريقة التسجيل في منصة إيجار.. خطوات بسيطة لإبرام وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا

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رياض - احمد صلاح - منصة إيجار، المبادرة التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية، هي نقطة تحول في طريقة إبرام عقود الإيجار العقاري، حيث تقدم خدماتها إلكترونيًا لتسهيل وتنظيم العملية الإيجارية في المملكة، في هذا الإطار، نقدم لكم دليلًا مفصلًا للتسجيل في هذه المنصة وكيفية توثيق عقد ايجار الكتروني.

طريقة التسجيل في منصة إيجار

تابع هذه الخطوات لتسجيل مستخدم جديد في منصة إيجار الإلكترونية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة إيجار تسجيل دخول من هنا.

انقر على تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.

الضغط على “تسجيل” لبدء العملية.

اختر نوع الهوية وأدخل رقم الهوية الوطنية مع تاريخ الميلاد.

استخدم الرمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية للتأكيد.

أكمل إنشاء حسابك بتحديد اسم المستخدم وكلمة المرور.

توثيق عقد ايجار الكتروني

بعد أن قمت بالخطوات السابقة، أصبح لديك حساب شخصي فعليا على المنصة، تابع الخطوات لإنهاء اجراءات توثيق عقد إيجار إلكتروني:

استخدم رابط التوثيق المرسل عبر الرسالة لكلا الطرفين، المؤجر والمستأجر.

سجل الدخول في منصة إيجار واختر نوعية مستخدمك (مؤجر أو مستأجر).

من قائمة “العقود”، اختر “عرض جميع العروض”.

لتوثيق العقد المختار، انقر على “عرض” ثم “الموافقة على العقد”.

ما هي خدمات منصة إيجار المتقدمة؟

منصة إيجار لا تقتصر على توثيق العقود فحسب، بل تشمل خدمات متنوعة مثل إبرام وتجديد العقود،، التحقق من حالة الطلبات، تسديد الرسوم، وإلغاء العقد من طرف واحد، وغيرها من الخدمات التي تساهم في تسهيل وتسريع إجراءات الإيجار.

التواصل مع منصة إيجار: