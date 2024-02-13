نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق دفع رسوم التابعين والمرافقين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في الفترة الأخيرة، تم تداول أخبار حول تخفيض رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية وإمكانية تقسيطها. ومع هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا رسميًا عبر موقعها الإلكتروني للتأكيد على عدم صحة هذه الأخبار. فالرسوم لا تزال كما هي دون أي تغيير أو تخفيض. وفي سياق التنبيه، أكدت الوزارة على فرض غرامة إضافية في حالة تأخر دفع الرسوم.

**خطوات دفع الرسوم:**

1. زيارة موقع مصرف البنك الراجحي.

2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. اختيار الخدمات الإلكترونية.

4. اختيار الخدمات الحكومية.

5. اختيار خدمة المقيمين.

6. اختيار نوع الخدمة والرسوم المراد دفعها.

7. إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الحدود وتاريخ انتهاء الإقامة.

8. التحقق من صحة البيانات.

9. إرسال رسالة فورية بقيمة الرسوم المسددة.

هذه الخطوات تجعل عملية دفع رسوم التابعين والمرافقين أكثر سهولة ويسر عبر النظام الإلكتروني المتاح.

**عقوبات عدم سداد الرسوم:**

- غرامة 500 ريال سعودي في حالة التأخر لأول مرة.

- غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي في حالة عدم السداد للمرة الثانية.

- ترحيل الفرد نهائيًا من المملكة في حالة استمرار التأخير للمرة الثالثة، مع فرض رسوم إضافية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الالتزام بسداد الرسوم وتحفيز الأفراد على الامتثال للقوانين واللوائح.