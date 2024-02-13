نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة الراجحي للحج 1445: فرص الحج المجاني للأقل حظًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع مؤسسة الراجحي الخيرية رحلتها الإنسانية من خلال حملة الراجحي للحج 1445.

تأتي هذه الحملة استمرارًا لجهود المؤسسة الدائمة التي استمرت لمدة 14 عامًا في توفير فرص الحج المجانية للأفراد غير القادرين.

وقد حددت المؤسسة مجموعة من الشروط التي يجب تحققها ليكون المتقدم مؤهلًا للاستفادة من هذه الحملة الخيرية.

**شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج:**

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا بشكل قانوني في المملكة لمدة لا تقل عن عام.

2. أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن السعودي 6000 ريال سعودي، وللمقيم 3000 ريال سعودي.

3. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا وأن يكون لا يقل عن 25 عامًا للمستقلين أو 18 عامًا للمعالين.

4. أن لا يكون المتقدم قد أدى الحج من قبل، سواء بواسطة حملات مجانية أو على نفقته الخاصة.

5. أن لا يعاني المتقدم من إعاقة أو مشاكل صحية تمنع أداء المناسك بشكل كامل.

6. خلو المتقدم من الأمراض المعدية مع تقديم شهادة صحية تثبت ذلك.

7. أن يكون المتقدم معروفًا بحسن السير والسلوك.

**رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445:**

إذا كنت تستوفي الشروط المذكورة، يمكنك البدء في عملية التقديم للاستفادة من حملة الراجحي للحج المجاني عبر زيارة الموقع الإلكتروني للراجحي المخصص لتسجيل في حملات الحج واتباع الإرشادات المحددة.

**الأوراق المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي للحج:**

عند التقديم، يجب تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية، وتشمل:

1. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة الصالحة.

2. وثيقة إثبات الدخل أو الراتب.

3. صورة شخصية حديثة.

4. نسخة من دفتر العائلة للمتقدمين المتزوجين.

5. شهادة طبية تؤكد خلو المتقدم من الأمراض المعدية.