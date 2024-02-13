نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل ملكية السيارة عبر منصة "أبشر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر منصة "أبشر" منصة إلكترونية رائدة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، ومن بين هذه الخدمات تأتي خدمة نقل ملكية السيارة. للاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المستخدم الالتزام بشروط معينة.

إليكم شروط نقل ملكية السيارة من خلال "أبشر":

1. يجب أن يكون للبائع والمشتري حسابان على منصة "أبشر" الإلكترونية.

2. يتعين على السيارة أن تكون غير محجوزة أو موقفة عند تقديم طلب نقل الملكية.

3. يلزم الأفراد سداد جميع رسوم خدمة نقل ملكية السيارة وفقًا للتعليمات المقررة.

4. يجب ألا تكون هناك أي مخالفات مرورية قائمة على السيارة التي يتم نقل ملكيتها.

5. يجب أن تكون قيمة السيارة المراد نقل ملكيتها في نطاق مبلغ يتراوح بين 5000 و100،000 ريال سعودي.

6. ينبغي أن تكون رخصة السيارة سارية المفعول وصالحة للتنقل على الطرق.

**خطوات نقل ملكية السيارة:**

1. قم بتسجيل الدخول إلى منصة "أبشر" باختيار الخيار "شخصي" المسجل.

2. حدد خدمة السيارة الإلكترونية على المنصة.

3. اختر خيار بيع السيارة من بين الخدمات المتاحة.

4. حدد نوع وتفاصيل السيارة وحدد السعر المراد بيعها به.

5. أدخل بيانات المشتري وتاريخ ميلاد البائع.

6. أدخل البيانات المطلوبة لاستكمال عملية بيع السيارة.

تتيح هذه الشروط والخطوات للأفراد إتمام عملية نقل ملكية السيارة بشكل قانوني وفعّال عبر منصة "أبشر".