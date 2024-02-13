انت الأن تتابع خبر الجوازات توضح كيفية الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعلت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية مع المستفيدين عبر حسابها الرسمي لمنصة “إكس” للرد على من أسئلتهم، ومن أبرز استفسارات المستفيدين يتعلق بمعرفة خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة، وما هي خطوات الوصول لها عبر البوابة الإلكترونية “مقيم”؟

الإبلاغ عن فقدان الإقامة

أوضحت الجوازات السعودية أن المنشآت يمكنهم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها، وذلك عن طريق “بوابة مقيم” من خلال بعض الخطوات السهلة:

تسجيل الدخول على بوابة مقيم.

عند الانتقال إلى الصفحة الرئيسية اختيار “مقيم”.

ثم إضافة رقم الإقامة.

بعد ذلك يتم استعراض ملف المقيم.

اضغط على “خدمات الجوازات”.

ثم اضغط على “الإبلاغ عن فقدان الإقامة”.

قرارات إدارية

وقد أصدرت المديرية العامة للجوازات منذ وقت سابق لجان إدارية في جميع الإدارات بالجوازات في العديد من المناطق بـ 16846 قرار إداري في شهر رجب 1445.

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