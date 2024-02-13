انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية توضح الأمر حول صرف راتب الضمان مرتين في فبراير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة الموراد البشرية بخصوص موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المؤهلين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية بالاستحقاق، حيث حددت الوزارة موعد ثابت لايتغير وهو يتم نزول معاش الضمان في يوم واحد من كل شهر ميلادي، على أن يتغير هذا الموعد بالتأخير أو التبكير في حال إن صادف هذا اليوم عطلة أسبوعية يوم الجمعة أو السبت، فيتم على أساس ذلك الإيداع قبله بيوم أو بعده بيوم، وكذلك الأمر إذا تصادف عطلة رسمية في البلاد فيتم الإعلان عن موعد الصرف حينها.

توضيح من الموارد البشرية بشأن صرف الضمان

تداولت مواقع التواصل أخبار تخص صرف الضمان المطور مرتين هذا الشهر في فبراير، فيما جاءت التعليقات والتساؤلات كثيرة حول هذا الأمر متى يتم الصرف المرة الثانية؟، حيث أجابت وزارة الموارد البشرية على تلك الاستفسارات قائلة: من المعتاد صرف الضمان الاجتماعي أول يوم من كل شهر ميلادي، ويختلف هذا الموعد فقط حال وجود عطلة أسبوعية أو رسمية، حيث تصادف اليوم الأول من شهر مارس المقبل يوم جمعة، لذلك أعلنت الوزارة أنه يتم إيداع المعاش مبكراً يوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من شهر فبراير الحالي، وبهذا تكون قد أوضحت الوزارة لما صادف صرف الرواتب مرتين في أول وآخر الشهر الحالي.

هل توجد زيادة في معاش الضمان؟

أفادت الوزارة أن زيادة معاش الضمان التي كانت بنسبة 20% من قبل القرار الملكي، أنها مستمرة ودائمة ليست لشهر واحد أو لمدة معينة فقط، بل هي تظل من أجل التخفيف على المواطنين من أعباء الحياة وتلبية الاحتياجات لهم.

كيف أعرف أهليتي في الضمان؟