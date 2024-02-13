انت الأن تتابع خبر غدًا.. انطلاق بطولة كأس نخبة المملكة للملاكمة في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمل الاتحاد العربي السعودي للملاكمة، استعداداته لانطلاق بطولة كأس المملكة للنخبة، والتي ستقام في صالة الألعاب القتالية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بحي الملز خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 16 فبراير 2024، ويشارك في النهائيات 60 ملاكما لفئة النخبة رجال، و39 ملاكمة لفئة النخبة نساء.

موعد إقامة البطولة

تقام منافسات البطولة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، يسبقها اجتماع فني وقرعة، على أن يتم التتويج النهائي للفائزين يوم الجمعة.

بطولة كأس نخبة المملكة للملاكمة

إن انطلاق بطولة كأس نخبة المملكة للملاكمة في الرياض يعتبر حدثاً مهماً في عالم الملاكمة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه البطولة مناسبة رياضية مهمة تجمع بين اللاعبين واللاعبات المحترفين من مختلف أنحاء المملكة للتنافس في رياضة الملاكمة، ويعكس انطلاق البطولة التزام المملكة بتعزيز الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، كما يوفر هذا الحدث الفرصة للملاكمين والملاكمات لاختبار مهاراتهم وتقنياتهم وتحسين مستواهم في اللعبة.

تصريحات المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة