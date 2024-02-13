انت الأن تتابع خبر تنبيه هام للمستفيدين: بخصوص تمديد الدعم الإضافي من حساب المواطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت خدمة المستفيدين أن الدفعة 75 لشهر فبراير 2024 ستشمل الدعم الإضافي من حساب المواطن، وسيُستمر الدعم حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالإضافة إلى استمرار فتح التسجيل في البرنامج للمواطنين

الدعم الإضافي من حساب المواطن

تم توضيح برنامج حساب المواطن عدد من البيانات المهمة بشأن الدعم الإضافي للدفعة الحالية ردًا على استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، يتضمن المبلغ الإجمالي للدعم الحالي قيمة الاستحقاق والدعم الإضافي المضاف إليه، يمكن للمستفيد الاطلاع على قيمة استحقاقه للدعم عن طريق استخدام الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن من خلال الرابط التالي، يوفر البرنامج أيضا إمكانية الاطلاع على أسباب نقص الدفعة الحالية من خلال تسجيل الدخول إلى حسابه ثم الانتقال إلى قائمة الدفعات المالية

تمديد الدعم الإضافي

تم اصدار قرارات ملكية بتمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م وتقديم الدعم الإضافي لجميع المستفيدين.

وسيتم استمرار التسجيل في البرنامج وتعديل الحد الأعلى للدعم ليكون لأسرة مكونة من ستة أفراد.

وتعديل الحد المانع للاستحقاق ليكون إجمالي الدخل الشهري للمستفيد وأسرته أقل من 20 ألف ريال.

وسيتم تعديل حد التناقص ليتناسب مع الحد المانع للاستحقاق للدعم.

كم مبلغ الدعم الإضافي؟

يقوم البرنامج بتحديد المبلغ المستحق من الدعم الإضافي لجميع المستفيدين وهوا كالتالي:

يتم صرف 720 ريال سعودي كدعم إضافي شهريًا لرب الأسرة، جنبًا إلى جنب مع الدفعة الأساسية،

ويتم صرف 360 ريال سعودي كدعم إضافي شهريًا لكل فرد يزيد عن سن الثامنة عشرة في البرنامج،

أما الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، فيحصل كل واحد منهم على 214 ريال سعودي كدعم إضافي

الفئات المستهدفة من حساب المواطن

يشمل برنامج حساب المواطن الفئات التالية المستهدفة للدعم وهم: