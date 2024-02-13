انت الأن تتابع خبر مدارس "جدة" تحتفي بيوم التأسيس السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت مدارس جدة التعليمية، أمس، احتفالاتها بيوم التأسيس بمجموعة من البرامج الاحتفالية التي تستمر لمدة أربعة أيام، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، احتفال مدارس جدة بيوم التأسيس يعتبر مناسبة مهمة تجمع بين أفراد المجتمع المدرسي للاحتفال بالتاريخ والإنجازات التي حققتها على مر السنين، ويعكس هذا الحدث الارتباط العميق بين الطلاب والمعلمين وإدارة المدارس، ويعزز الانتماء والولاء للمؤسسة التعليمية.

فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي

تناولت فعاليات اليوم الأول برنامجين رئيسيين، الأول “تاريخنا”، والذي هدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بتاريخ المملكة على مدى ثلاثة قرون، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التراث التاريخي والثقافي للمملكة، وتضمنت أنشطتها ثلاثة مجالات: الأول مسابقات ومهام في مجال الرسم التاريخي، والثاني تقديم معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى من خلال الإذاعة المدرسية التي خصصتها المدارس لمعالجة هذا الجانب، أما المحور الثالث فتم تخصيصه للأنشطة والفعاليات من خلال ركن الخيل الافتراضي سُلط الضوء فيه على الخيل العربية الأصيلة وعلاقتها ببطولات فرسان الدولة السعودية الأولى.

الاحتفال بيوم التأسيس بمدارس جدة