انت الأن تتابع خبر مدارس "جدة" تحتفي بيوم التأسيس السعودي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلقت مدارس جدة التعليمية، أمس، احتفالاتها بيوم التأسيس بمجموعة من البرامج الاحتفالية التي تستمر لمدة أربعة أيام، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، احتفال مدارس جدة بيوم التأسيس يعتبر مناسبة مهمة تجمع بين أفراد المجتمع المدرسي للاحتفال بالتاريخ والإنجازات التي حققتها على مر السنين، ويعكس هذا الحدث الارتباط العميق بين الطلاب والمعلمين وإدارة المدارس، ويعزز الانتماء والولاء للمؤسسة التعليمية.
فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي
- تناولت فعاليات اليوم الأول برنامجين رئيسيين، الأول “تاريخنا”، والذي هدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بتاريخ المملكة على مدى ثلاثة قرون، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التراث التاريخي والثقافي للمملكة، وتضمنت أنشطتها ثلاثة مجالات: الأول مسابقات ومهام في مجال الرسم التاريخي، والثاني تقديم معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى من خلال الإذاعة المدرسية التي خصصتها المدارس لمعالجة هذا الجانب، أما المحور الثالث فتم تخصيصه للأنشطة والفعاليات من خلال ركن الخيل الافتراضي سُلط الضوء فيه على الخيل العربية الأصيلة وعلاقتها ببطولات فرسان الدولة السعودية الأولى.
الاحتفال بيوم التأسيس بمدارس جدة
- يُذكر أن فعاليات الأيام التالية للاحتفاء بيوم التأسيس ستشمل فعاليات عن الأطعمة التقليدية والأزياء التراثية لمختلف مناطق المملكة وكذلك الحرف التي تشتهر بها المملكة قديمًا وغيرها من الفعاليات.
- وجهت المديرية العامة لتعليم محافظة جدة جميع المدارس بإقامة فعاليات يوم التأسيس في المكاتب والمدارس التعليمية خلال الفترة من يوم الأحد إلى الأربعاء 1- 4/ 8/ 1445هـ.
- بالإضافة إلى ذلك، يعتبر يوم التأسيس فرصة لتكريم الشخصيات المهمة في المدرسة، مثل المؤسسين والمديرين والمعلمين المتميزين والطلاب الناجحين، وتقديم الجوائز والتقدير لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير المدرسة ونجاحها.