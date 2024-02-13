بأقل راتب تمويل شخصي للسعودي والمقيم وبدون كفيل لدى بنك البلاد

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رياض - احمد صلاح - يحتاج المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة إلى تمويل شخصي سريع من أجل سداد احتياجاتهم سواء مصاريف زواج أو مصاريف دراسية أو تجهيز منزل أو أى مصاريف أخرى لذلك يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية وبدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن كما أنه تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب تمويل شخصي لدى بنك البلاد

يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي سريع بقيمة مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي بدون كفيل لجميع المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين وبدون تحويل الراتب الشهري للعاملين بالبنوك وهناك العديد من المزايا الأخرى التي وفرها بنك البلاد وهي كما يلي

يتميز تمويل بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

كما يتميز أيضاً التمويل الشخصي من بنك البلاد بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعاملين بالقطاع المصرفي.

حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية قيمة التمويل الشخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

التمويل الشخصي من بنك البلاد متاح للسعودي والمقيم والمتقاعد.

يتميز تمويل بنك البلاد بأنه يوفر إمكانية تأجيل قسط كل عام.

تتم جميع إجراءات طلب التمويل والحصول عليه بكل سهولة وسرعة.

شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد

من أهم ما يميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية أن التمويل متاح للمواطنين والمقيمين وكذلك للمتقاعدين ولكن يجب أن يكون المتقدم مستوفي الشروط التالية

يشترط بنك البلاد أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

بينما يشترط أن يكون المتقدم الغير سعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

حدد بنك البلاد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام.

خطوات طلب التمويل لدى بنك البلاد

من خلال الإنترنت يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد طلب التمويل من خلال عدة طرق وهي