كيفية التسجيل في برنامج دعم الثروة الحيوانية 1445

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رياض - احمد صلاح - يمثل برنامج دعم الثروة الحيوانية الذي اقترحته وزارة البيئة والمياه والزراعة دليلاً حياً على اهتمام المملكة الكبير بدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية مما يؤدي إلى تعزيز وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية لكن اللافت أن الحكومة السعودية ربطت إمكانية الحصول على هذا الدعم بتنفيذ عدد من المتطلبات والشروط المهمة.

كيفية التسجيل في برنامج دعم الثروة الحيوانية

التسجيل كالتالي:

فتح المنصة الإلكترونية نما.

الدخول إلى صفحة الوزارة والاطلاع على الخدمات الإلكترونية.

اختر أيقونة خدمات الحيوان.

اختر برنامج دعم مربي الماشية.

ادخل رقمك السري.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

الضغط على زر طلب الخدمة.

أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN الخاص بك.

انقر على زر إرسال الطلب.

سيطلب منك قبول شروط وأحكام البرنامج.

بعد الموافقة على التعهد قم بإعادة تقديم الطلب مرة أخرى لإتمام عملية التسجيل

سجل للحصول على دعم الثروة الحيوانية.

تعرف على أهمية التسجيل على دعم المواشي

عند التسجيل في دعم المواشي تظهر أهمية كبيرة وهي تتضح في الآتي:

توفير السيولة اللازمة لصغار مربي الثروة الحيوانية وتمكينهم من شراء المستلزمات الضرورية وتمويل عمليات الإنتاج.

بذلك يزيل البرنامج العوائق أمام المنتج المحلي ويساهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.

يساهم برنامج دعم الثروة الحيوانية في تحديد المناطق الريفية التي تتفوق في تربية الثروة الحيوانية وتحسين جودة الإنتاج.

بهذا يتم توجيه الدعم إلى المناطق الأكثر حاجة إليه والمساهمة في تنمية الاقتصاد الزراعي والريفي.

برنامج ناقل لدعم المجموعات التي تمارس نشاط تربية الماشية من خلال توفير قنوات تموينية متعددة.

بفضل هذه القنوات يمكن دعم المجموعات المختلفة بطريقة تناسب احتياجاتها ومساهمتها في التنمية الزراعية والاقتصادية.

شروط استحقاق دعم الثروة الحيوانية

تنطبق عدة شروط منها: