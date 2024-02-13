انت الأن تتابع خبر إجازة جامعة الأمير سلطان 2024 متي ستبدأ وما هو موعد أستئناف الدراسة بالجامعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إجازة جامعة الأمير سلطان يبحثون طلابها عن موعدها المحدد ومتي ستبدأ كما يتم البحث بشكل مكثف عن اليوم الذي تم تحديده من جامعة الأمير سلطان في استئناف الدراسة بالجامعة كما أن الطلاب كان في منذ بضعة ساعات يطالبون بتعليق الدراسة أسوةً بجامعات أخري وعن التفاصيل الصادرة بشأن موعد إجازة رمضان جامعة الأمير سلطان واليوم المحدد لها نتعرف عليها في فقرات المقال القادمة وموعد العودة للدراسة في جامعة الأمير سلطان فتابعونا.

أعلن عن موعد إجازة رمضان جامعة الأمير سلطان ونشرت تفاصيلها في العديد من الصحف السعودية وعلي القنوات الرسمية التابعة لجامعة الأمير سلطان حيث أن الإجازة ستبدأ في غرة رمضان كما أعلنت جامعة الأمير سلطان بأن العودة للدراسة مرة أخري في الجامعة ستكون يوم 6 من شهر شوال وهو الموعد المحدد بعد إجازة عيد الفطر كما نشرت جامعة الأمير سلطان علي الحساب الرسمي الخاص بها علي منصة X عن تفاصيل الإجازة والعودة والدراسة بالتاريخ الميلادي وهو يوم 15 من شهر أبريل 2024.

التصريحات الصادرة عن جامعة الأمير سلطان

بجانب ما تم الفصح عنه في تاريخ إجازة جامعة الأمير سلطان نوهت أيضاً الجامعة عن بعض التفاصيل الأخري المتعلقة بشأن الكليات الأكاديمية حيث أن الجامعة ستعمل علي تعويض الطلاب في المحاضرات وذلك حسب ما يتطلبه كل تخصص في جامعة الأمير سلطان وذلك سيتم البدء فيه بعد إجازة عيد الفطر القادمة وأنهت الجامعة تلك التصريحات علي حسابها الرسمي بقولها للطلاب كل عام وأنتم بخير.

مطالبات بتعليق الدراسة أسوةً بجامعة الأمير سلطان