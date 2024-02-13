انت الأن تتابع خبر تمويل شخصي 25,000 ريال بدون تحويل الراتب وبالتقسيط لدى شركة إمكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظراً لصعوبات الحياة والغلاء حالياً توفر عدد من الشركات المالية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية برامج تمويلية مميزة تناسب احتياجات المواطنين السعوديين ومن بين تلك الشركات المالية شركة إمكان للتمويل التي توفر تمويل شخصي فوري بقيمة مالية تبدأ من ألفي ريال سعودي وحتى 25 ألف ريال سعودي وبدون تحويل الراتب الشهري وبالتقسيط الميسر.

تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع وفوري يلبي احتياجات المواطنين السعوديين حيث وفرت شركة إمكان للتمويل للمواطنين السعوديين تمويل يبدأ من ألفى ريال سعودي وحتى 25 ألف ريال سعودي وبدون تحويل الراتب الشهري كما ميزت شركة إمكان التمويل بالآتي

يتميز تمويل شركة إمكان بأنه تمويل مطابق لضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز أيضاً تمويل شركة إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

كذلك يتميز تمويل شركة إمكان 25 ألف ريال بأنه لا يحتاج إلى إثبات جهة العمل.

حددت شركة إمكان للتمويل الحد الأدنى لمبلغ التمويل وهو 2000 ريال سعودي.

بينما وضعت شركة إمكان للتمويل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي لدى شركة إمكان إلى 25 ألف ريال سعودي.

وفرت أيضاً شركة إمكان للتمويل التمويل الشخصي 25 ألف ريال سعودي بالتقسيط الميسر على 24 شهر .

شروط التمويل 25 ألف ريال لدى إمكان

طرحت شركة إمكان للتمويل التمويل الشخصي السريع 25 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين المستوفين الشروط التالية

تشترط شركة إمكان للتمويل أن يكون المتقدم لطلب تمويل 25 ألف ريال مواطن سعودي الجنسية.

كذلك تشترط شركة إمكان للتمويل أن يكون المواطن السعودي بالقطاع الحكومي أو الخاص.

تشترط أيضاً إمكان للتمويل أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

كما حددت أيضاً شركة إمكان للتمويل سن المتقدم يبدأ من 25 عام وحتى 60 عام.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

اونلاين وعبر الإنترنت يستطيع جميع العملاء طلب الحصول على التمويل الشخصي 25 ألف ريال سعودي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يمكن الحصول على التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان على الهاتف والتسجيل بالتطبيق وطلب التمويل من خلال التطبيق ويحصل المتقدم على الموافقة السريعة بعد التأكد من توافر الشروط.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

تتيح شركة إمكان للتمويل حاسبة التمويل الشخصي والتي تمكن العملاء الراغبين في طلب تمويل شخصي لدى شركة إمكان معرفة القيمة التقريبية لقيمة القسط الشهري الواجب سداده شهرياً من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة إمكان ثم الدخول إلى حاسبة التمويل الشخصي وإدخال بيانات التمويل وفترة السداد المناسبة.

منتجات شركة إمكان للتمويل