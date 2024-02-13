أحمد جودة - القاهرة - كيفية دفع رسوم التابعين والمرافقين في السعودية إلكترونيا 1445؟ وعقوبات عدم السداد

في الآونة الأخيرة، تم تداول أخبار تفيد بتخفيض الرسوم المتعلقة بالمرافقين وإمكانية تقسيطها، وفي هذا السياق، قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح حقيقة هذه الأخبار، مؤكدة أنها لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأن الرسوم لا تزال كما هي دون تغيير أو تخفيض، وفي إطار التنبيه على المواطنين، أكدت الوزارة أن في حالة تأخير دفع هذه الرسوم، سيتم فرض غرامة إضافية، حيث تزيد قيمتها بتزايد عدد مرات التأخير، يتعين على الأفراد الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي أي تأخير يتسبب في تكبد تكاليف إضافية.

خطوات دفع رسوم التابعين والمرافقين

تم توفير ميزة دفع رسوم التابعين والمرافقين بشكل إلكتروني لتسهيل العملية على الأفراد، إليك الخطوات التي يمكن اتخاذها لإتمام عملية الدفع:

قم بزيارة موقع مصرف البنك الراجحي.

اختر الأيقونة المخصصة للخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على تسجيل الدخول مرة أخرى.

ستظهر قائمة بالخدمات، حيث يتم تحديد الأيقونة المتعلقة بالمدفوعات.

اختر الأيقونة المتعلقة بالمدفوعات الحكومية.

اختر خدمة المقيمين.

حدد الخدمة التي ترغب في دفع رسومها.

اضغط على نوع الطلب وحدد الأيقونة المخصصة لرسوم التابع.

ادخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الحدود وتاريخ انتهاء الإقامة بالتقويم الميلادي والهجري.

اضغط على كلمة “التالي”.

اختر الأيقونة المخصصة للتحقق من صحة البيانات.

سيتم إرسال رسالة فورية إلى رقم المستخدم، تحتوي على قيمة الرسوم التي تم خصمها.

تلك الخطوات تساعد في جعل عملية دفع رسوم التابعين والمرافقين أكثر سهولة ويسر عبر النظام الإلكتروني المتاح.

عقوبات عدم سداد رسوم التابعين والمرافقين

فرضت الحكومة السعودية غرامات على الأفراد الذين لا يقومون بسداد قيمة الرسوم المقررة للمرافقين أو التابعين، وتتفاوت هذه الغرامات وفقًا لعدد مرات التأخر عن السداد، يتضمن نظام الرسوم الآتي:

سيتم تفرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي في حالة التأخر لأول مرة عن السداد.

في حالة عدم السداد للمرة الثانية، وفي حال العثور على المرافق أو التابع دون إيصال أو وثيقة دفع، ستفرض غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي.

في حال استمرار التأخير وعدم السداد للمرة الثالثة، يتم ترحيل الفرد نهائيًا من حدود المملكة السعودية إلى بلاده، وقبل عملية الترحيل، يجب على الفرد سداد مبلغ إضافي قدره 1000 ريال سعودي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار السياسة الحكومية لتعزيز الالتزام بسداد الرسوم المحددة وتحفيز الأفراد على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.