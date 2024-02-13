نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ يوم التأسيس السعودى 2024-1445 وموعد الاجازة للقطاع الخاص والحكومى وفعاليات هذا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قريبًا، يحتفل الشعب السعودي بيوم التأسيس السعودي، وهو اليوم الذي يُعتبر عطلة رسمية لجميع القطاعات في المملكة العربية السعودية.

يوم التأسيس يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير ويكون يوم الخميس. نقدم لكم من خلال موقعنا السعودية نيوز أبرز التفاصيل والفعاليات المرتبطة بهذا اليوم الوطني.

موعد اجازة يوم التأسيس السعودي 2024:

تبدأ اجازة يوم التأسيس السعودي من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير وتستمر حتى مساء يوم الخميس 22 فبراير لمدة يوم واحد فقط. تشمل الإجازة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة. ويُعتبر هذا اليوم من المناسبات الوطنية الهامة في المملكة، حيث يتم الاحتفال بتأسيس المملكة الأولى في عام 1139 هـ على يد الإمام محمد بن سعود.

فعاليات يوم التأسيس السعودي:

تشغل فعاليات يوم التأسيس السعودي اهتمام الملايين، حيث يتطلع العديد من الأشخاص في مختلف البلدان العربية لمعرفة الفعاليات المقررة، والتي تتضمن العروض الفنية والأوبريت الغنائي والعروض الثقافية والترفيهية. كما تُقام احتفالات متميزة وعروض عسكرية تثير إعجاب الجميع.

من الجدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًا بتخصيص هذا اليوم كإجازة رسمية وطنية، بهدف إتاحة الفرصة للجميع لمتابعة المراسم الاحتفالية. يُعبر الجميع في هذا اليوم عن حبهم وولائهم للمملكة العربية السعودية، ويتميز شعار يوم التأسيس بعبارة "يوم بدينا".