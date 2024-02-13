أحمد جودة - القاهرة - كم الزيادة.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر فبراير 1445

يهتم المواطنون دائمًا بالبحث عن مواعيد صرف الدفعات القادمة، وقد تم صرف مستحقات شهر يناير 2024 منذ أسبوعين فقط، وتمكن الجميع من صرف المستحقات، وفور انتهاء الصرف بدأت عمليات البحث تتزايد مرة أخرى عن موعد صرف الرواتب للشهر المقبل، رغم عدم مرور فترة طويلة على انتهاء الصرف لكن هناك أخبار متداولة على مختلف المواقع والصفحات أن وزارة المالية تعلن عن زيادة جديدة يحصل عليها المستفيدين من معاشات التقاعد.

ومن هنا بدء المواطنون يتساءلون عن موعد تطبيق هذا القرار وما صحة تلك الأخبار هل مؤكدة ورسمية أم مجرد شائعات، وخاصة بأن الدفعة القادمة من الرواتب تأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم والتي تهتم فيه الحكومة السعودية بأن ترتفع من قيمة المعاشات والرواتب بمناسبة الشهر الكريم لإدخال الفرحة والسعادة على القلوب، لذا ترقبوا معنا كي نتعرف سويًا على موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر فبراير 1445.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر فبراير 1445

يتم التجهيز بدايةً من اليوم 12 من فبراير لعملية إيداع مستحقات رواتب المتقاعدين لشهر فبراير الجاري، حيث تم الإعلان رسميًا عن صرف الرواتب للمستفيدين يوم الأحد الموافق 25 من فبراير 2024 وتستمر عمليات الصرف حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 29 من شهر فبراير 2024، كما يتم تحديد قيمة الزيادة الجديدة والإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن رواتب التقاعد

تحرص الحكومة أن تكون عملية الاستعلام عن المعاشات والرواتب إلكترونية وهذا مراعاة للظروف الصحية للمواطنين لأنهم لا يستطيعون التنقل من مكان إلى آخر للاستعلام والوقوف في قائمة الانتظار فترة طويلة، ولمن يريد معرفة المزيد عن الرواتب عليكم اتباع الخطوات التالية: