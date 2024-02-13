عاجل - علي الزهراني يعلق على ظهور "حسين الصادق" في برنامج "أكشن مع وليد"

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أحمد جودة - القاهرة - أثار ظهور مدير المنتخب السعودي، حسين الصادق، في برنامج "أكشن مع وليد" جدلًا واسعًا، وقد قام الإعلامي الرياضي علي الزهراني بالتعليق على هذا الظهور المثير للانتباه.

علي الزهراني يعلق على ظهور "حسين الصادق" في برنامج "أكشن مع وليد"

وفي تصريحاته، كشف الزهراني عن تفاصيل هذا اللقاء والمحادثات التي دارت خلاله، مؤكدًا أنه تم مناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بالمنتخب السعودي واستعداداته للتصفيات المقبلة، بالإضافة إلى الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالفريق.

وأشار الزهراني إلى أن الصادق قدم رؤية موسعة حول خطط وبرامج المنتخب القادمة، مما جعل اللقاء يحظى بتفاعل كبير من قبل عشاق الرياضة وجماهير المنتخب.

ويعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في تواصل وتفاعل المسؤولين في الرياضة مع الجماهير، حيث يسهم في تقديم لمحة شفافة حول التحضيرات والخطط للمرحلة المقبلة، ويعزز التواصل بين الإدارة الرياضية والجماهير التي تمثل قوة دافعة هامة لتحقيق النجاحات في المنافسات الرياضية.

أعرب الإعلامي الرياضي علي الزهراني عن رأيه في ظهور مدير المنتخب السعودي، حسين الصادق، في برنامج "أكشن مع وليد"، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلًا: "لو أن إدارة المنتخب قررت ظهور مديرها حسين الصادق لتوضيح تفاصيل قضية اللاعبين الـ 6 من خلال مؤتمر صحافي يكون متاحًا لجميع وسائل الإعلام، لكان ذلك أبلغ في الأثر والتأثير من ظهوره في برنامج عُرف بتأجيج التعصب الرياضي والانحياز غير المهني ولا يحظى بالقبول سوى من أنصار الفريق الواحد."

وأضاف الزهراني أن هذا الاختيار لم يكن موفقًا، وأن القرارات الإعلامية يجب أن تكون متزنة وتحقق الشفافية والتواصل الفعّال مع الجماهير بدلًا من التوجه إلى برامج تلفزيونية تعتبر غير مهنية وتزيد من التوترات الرياضية.

ويأتي هذا التعليق في سياق الجدل الذي أثاره ظهور حسين الصادق في البرنامج، والذي تناول قضية اللاعبين الستة وأثار تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشات واسعة في الأوساط الرياضية.