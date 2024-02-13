انت الأن تتابع خبر شروط والمستندات المطلوبة بنقل ملكية المركبات وما هي طريقة نقل السيارة عبر منصة أبشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نوضح لكم اليوم من خلال المقال طريقة وشروط نقل ملكية السيارة عبر أبشر، فهناك العديد من المستخدمين الذين يريدون نقل ملكية سياراتهم وبما أن الحكومة السعودية عملت على تقديم العديد من الخدمات السعودية فدعونا نتعرف على كيفية نقل ملكية السيارة عبر أبشر.

خدمة بيع المركبات عبر منصة أبشر

يتم إتمام البيع بعد فحص المركبة ومعاينتها من قبل المشتري واليكم خطوات بيع المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة تامة وهي كما يلي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع منصة أبشر..

بعد ذلك يجب عليك كتابة اسم حسابك وكلمة المرور.

من الصفحة الرئيسية ستظهر لك قائمة يمكنك من خلالها اختيار الخدمة التي تريدها.

ثم الضغط على أيقونة مبيعات المركبات المعروضة.

عليك أن تضغط على السيارة التي تريد بيعها.

يجب عليك إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمركبة بدقة.

مطلوب من المواطن تحديد سعر السيارة التي يريد بيعها.

يجب على المواطن دفع رسوم خدمة المبيعات وبالتالي سيتم إشعاره بنجاح تأمين السيارة.

بعد الانتهاء قم بالضغط على المربع للموافقة على شروط وأحكام بيع السيارة.

شروط نقل ملكية المركبة عبر منصة أبشر

بكل سهولة تعرف على شروط نقل ملكية المركبة عبر منصة أبشر والتي يجب توافرها لضمان نجاح نقل الملكية هذه الشروط هي كما يلي:

من الشروط الهامة أنه يشترط عند التقدم بطلب نقل ملكية السيارة أن يكون لديك حساب نشط على منصة أبشر الإلكترونية سواء للبائع أو المشتري.

كما يجب أن تكون قيمة المركبة التي ترغب بنقل ملكيتها أقل من مليون ريال سعودي.

إلى جانب ذلك يجب أن تكون المركبة المقدمة لنقل الملكية بحالة جيدة وخالية من الحوادث.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون تسجيل المركبة ساري المفعول لضمان عملية نقل الملكية.

مطلوب ترخيص المشتري عند طلب نقل الملكية.

من أهم المعايير المطلوبة عند نقل الملكية أن يكون لدى المشتري تأمين على المركبة.

المستندات المطلوبة بنقل ملكية السيارة في السعودية

لإتمام عملية نقل ملكية السيارة هناك مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها ومن أهمها ما يلي: