طريقة الاستعلام عن استحقاق سكني وما هي شروط التسجيل للحصول علي الدعم؟

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رياض - احمد صلاح - الاستعلام عن الدعم السكني تعتبر من أكثر التساؤلات التي يستفسر عنها العديد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وقبل موعد إيداع المبلغ يود الكثيرين الاستعلام، وقد أوضحت منصة سكني الخطوات الصحيحة في الاستعلام عن صدور الدعم، كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

الاستعلام عن الدعم السكني

بعد أن تساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني على خطوات الاستعلام تم الرد من قبل المنصة بالاتي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة الدعم السكني.

اختيار الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، ثم يتم الضغط على حاله الاستحقاق من الخيارات الموجودة على الشاشة.

سيتم تحويلك بشكل تلقائي على صفحة التسجيل، ويتم تسجيل البيانات الخاصة بك على الشاشة، وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بك، ثم يتم تسجيل كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

سيتم تحويلك بشكل تلقائي لتأكيد دخولك من خلال حساب النفاذ الوطني الخاص بك، بعدها يتم الضغط على تحقق، وسيتم عرض نتيجة استحقاقه للراتب على الشاشة.

ما هي شروط التسجيل في الدعم السكني

بعد أن أوضحت منصة الدعم السكني خطوات الاستعلام على استحقاق الراتب، يتساءل بعض المواطنين التي تود التسجيل على خطوات التسجيل الصحيحة، وقد تم توضيح الآتي: