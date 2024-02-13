انت الأن تتابع خبر وصل كام الجرام النهاردة.. مفاجأة في سعر الذهب بالسعودية اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت التساؤلات اليوم عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية والتي شهد اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير استقراراً ملحوظاً عن الأيام السابقة وذلك بسبب التزامن مع ثبات واستقرار المعدن الأصفر عالمياً وفي التعاملات الأخيرة وصلت الأوقية لحوالي 2029 ريال سعودي وسجل سعر الذهب اليوم في المملكة السعودية حوالي 244.65 ريال سعودي، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 13 من ثاني أشهر عام 2024 في أسواق المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في السعودية

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن سعر الذهب في السعودية اليوم:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يصل حوالي 243.74 ريال سعودي.

يصل سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 22 نحو 223.43 ريال سعودي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 213.27 ريال سعودي.

في حين أن سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم يصل حوالي 142.18 ريال سعودي.

وأخيرا فقد وصل سعر أونصة الذهب بيع تصل حوالي 7,581.23 ريال سعودي، أما سعرها في الشراء 7,584.98 ريال سعودي.

أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24

بعد أن قمنا بالتحدث عن سعر الذهب في السعودية سنقوم بالتحدث عن أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 والتي جاءت كالآتي: