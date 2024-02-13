انت الأن تتابع خبر الدفاع المدني تُصدر تنبيه هام وتحذيرات من تقلبات جوية على معظم المناطق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع حالة التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا هامًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، مع ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع ومخرات السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، بالإضافة إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
تنبيه هام من الدفاع المدني
- كما دعا الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه المتوقع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، مؤكدة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
- كما أشارت المديرية أيضًا إلى الرياض والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث وتربة ورنية والمويه وظلم والخرمة، من المناطق المتأثرة، بالإضافة عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح، ومناطق الباحة والقصيم والشرقية، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير وجازان وحائل.
- وتوقعت المديرية أيضًا أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، مع تقلبات جوية وسقوط للأمطار التي قد تصل إلى حد السيول على مناطق أخرى صحراوية وساحلية وغيرها، مناشدة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة.