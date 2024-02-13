انت الأن تتابع خبر الدفاع المدني تُصدر تنبيه هام وتحذيرات من تقلبات جوية على معظم المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع حالة التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا هامًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، مع ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع ومخرات السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، بالإضافة إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

تنبيه هام من الدفاع المدني