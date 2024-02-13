انت الأن تتابع خبر توضيح هام من وزارة التجارة السعودية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة التجارة عبر صفحتها الرسمية على منصة تنبيهًا توضح فيه خدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار، ونشرت انفوجراف توضيحي نشرته أشارت فيه إلى أنها توفر خدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية، وتتمثل تلك الخدمات.

تنبيه هام من وزارة التجارة

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة توضيحًا بخدماتها الإلكترونية التي تتمثل في الآتي:

إصدار المقر الإقليمي كفرع شركة أجنبية.

تأسيس المقر الإقليمي كشركة أجنبية في المملكة.

إصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري.

حجز الاسم التجاري عبر:

الفرع الرقمي: https://e.mc.gov.sa

المركز السعودي للأعمال: https://business.sa

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