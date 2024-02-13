انت الأن تتابع خبر توضيح هام من وزارة التجارة السعودية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة التجارة عبر صفحتها الرسمية على منصة تنبيهًا توضح فيه خدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار، ونشرت انفوجراف توضيحي نشرته أشارت فيه إلى أنها توفر خدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية، وتتمثل تلك الخدمات.
تنبيه هام من وزارة التجارة
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة توضيحًا بخدماتها الإلكترونية التي تتمثل في الآتي:
- إصدار المقر الإقليمي كفرع شركة أجنبية.
- تأسيس المقر الإقليمي كشركة أجنبية في المملكة.
- إصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري.
حجز الاسم التجاري عبر:
- الفرع الرقمي: https://e.mc.gov.sa
- المركز السعودي للأعمال: https://business.sa
وموسم التخفيضات بمناسبة شهر رمضان
- يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، عن تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، لتكون متاحة للمستهلكين، اعتبارًا من شهر شعبان المقبل، بهدف تحفيز التسوق المبكر.
- وأضافت وزارة التجارة بأنها أتاحت للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي لخدمة العملاء،
- يبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ الموافق 20 فبراير 2024م.
- يستمر الموسم حتى 5 شوال 1445هـ الموافق 14 أبريل 2024م.
- يهدف إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة.
- يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات.