نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروبة يفوز على ضيفه أحد في دوري الدرجة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع نادي العروبة من الجوف التغلب على ضيفه أحد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها اليوم ملعب نادي العروبة بسكاكا، لحساب مواجهات الجولة الـ 21 من دوري الدرجة الأولى.

وافتتح نادي أحد التسجيل عند الدقيقة 18 عن طريق رياض بودبوز، فيما شهدت المباراة هدف التعادل عن طريق اللاعب منير العلوشي بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لنادي العروبة في الدقيقة 74.

واستطاع روبين هيباي إحراز هدف الفوز للعروبة في الدقيقة 94 من أحداث المباراة، ليصبح العروبة في المركز الرابع، فيما يتصدر نادي القادسية المركز الأول، ونادي الجبلين في المركز الثاني.