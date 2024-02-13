انت الأن تتابع خبر شروط الاستفادة من التأهيل الشامل وطريقة التسجيل 1445هـ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر خدمة التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية خطوة حيوية تعكس رعاية الدولة واهتمامها بالرعاية الاجتماعية، حيث يسعى العديد من الأفراد إلى الاستفادة من هذه الخدمة ويتساءل الكثيرون عن كيفية التسجيل في هذا البرنامج، حيث يلزم الحصول على دعم التأهيل الشامل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة توفير عدد من الشروط التي سوف نوضحها من خلال هذا المقال.

أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًّا.

أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا عند حدوث الإعاقة.

أن يكون المتقدم قد سُجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط أن يخضع المتقدم لتقييم الإعاقة التي يعاني منها.

أن يكون المتقدم غير مستفيد من خدمات الإيواء التي تُقدمها الوزارة.

يتعين أن تندرج الإعاقة التي يعاني منها المتقدم ضمن الفئات المشمولة ببرنامج الإعانة المالية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

يُشترط أن لا تتجاوز فترة إقامة المتقدم في المرافق الصحية والتأهيلية، سواء كانت حكومية أو أهلية، ستة أشهر خلال العام، ويُؤكد أن هذه الإقامة يجب أن تكون على نفقة الدولة.

طريقة التسجيل في التأهيل الشامل

يمكنك تقديم طلب الحصول على إعانة التأهيل الشامل عبر الخطوات التالية: