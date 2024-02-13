رابط اختبار تحديد المسار الثانوي 1445 عبر قياس Qiyas لتحديد الميول المهني للطلاب

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رياض - احمد صلاح - نشارك معكم رابط اختبار تحديد المسار الثانوي لجميع طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، ويعتبر اختبار تحديد المسار أحد أهم الاختبارات التي يجب أن يؤديها الطلاب في الثانوية العامة بالمملكة وتحديدًا في الصف الأول الثانوي، وهو من الاختبارات التي يجب أن يؤديها الطالب بشكل إلزامي، وإليكم في الفقرات التالية أهم التفاصيل.

رابط اختبار تحديد المسار الثانوي

يتم الدخول على اختبار تحديد المسار ومقياس الميول المهنية من خلال اتباع الطريقة الموضحة في النقاط التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

يتم تسجيل الدخول على المنصة ببيانات الحساب الخاص بالطالب على مايكروسوفت.

بعد الدخول يجب أن يضغط الطالب من القائمة الرئيسية على خيار “الاختبارات المركزية”.

يظهر الإقرار الخاص بالاختبار فيجب قراءته بشكل جيد، ثم الضغط على خيار “التالي”.

بعد ذلك يجب أن يضغط الطالب على زر “إجراء الاختبار” كي تفتح صفحة الأسئلة وهي 100 سؤال.

بعد إنهاء الطالب لجميع الأسئلة يجب الضغط على “إنهاء”.

مسارات الثانوية العامة في السعودية 1445

أما بالنسبة لمسارات الثانوية العامة في المملكة فعددها هو 5 مسارات أساسية، وهي على النحو التالي:

المسار العام.

مسار الصحة والحياة.

مسار إدارة الأعمال.

مسار علوم الهندسة والحاسب الآلي.

المسار الشرعي.

وتم تخصيص كل مسار من هذه المسارات لكي يدرس الطالب مجموعة معينة من العلوم والتخصص بها في الثانوية العامة وفقا للميول المهنية الخاصة به، ويساهم اختبار قياس الميول المهنية في تحديد المسار الذي سوف يكمل به الطالب مرحلة التعليم الثانوي، وبذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد توضيح رابط اختبار تحديد المسار الثانوي، مع نبذة مختصرة عن الخمسة مسارات التي حددتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لهذه المرحلة التعليمية الهامة.