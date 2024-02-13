نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تسجل أكثر من 1.4 مليون زيارة لأعمال المكافحة المنزلية خلال العام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت أعمال الوقاية الصحية لأمانة محافظة جدة خلال العام 2023، عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 304،087 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 16 بلدية فرعية.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، أن أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف سجلت استجابة أكثر من 1.433 مليون وحدة سكنية لأعمال الرش التي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة المهندس علي بن حاسن الصحفي أن أعمال المكافحة المنزلية خلال العام المنصرم سجلت زيارة 1.433.892 مبنى، وتجاوزت نسبة الاستجابة منها الـ 66%، في حين رصدت الأمانة 1،292،274 ألف بؤر إيجابية مكتشفة في الحاويات والخزانات.

وأشار إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

وبين الصحفي أن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطيور بلغت 26،273 زيارة في الأماكن العامة والمجمعات السكنية، إلى جانب رش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 16 بلدية فرعية