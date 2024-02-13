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أحمد جودة - القاهرة - وزارة التجارة السعودية توضح خدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية، وزارة التجارة نشرت عبر صفحتها الرسمية تنبيهًا يوضح خدماتها الإلكترونية المتاحة للشركات الأجنبية التي ترغب في فتح مقرات إقليمية بعد الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريدمعرفتة عن توضيح وزارة التجارة السعودية لخدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية، وزارة التجارة نشرت عبر صفحتها الرسمية تنبيهًا يوضح خدماتها الإلكترونية المتاحة للشركات

ونشرت أيضًا انفوجراف توضيحي يشير إلى توفيرها لخدمات إلكترونية لتلك الشركات، وتتضمن هذه الخدمات:

تنبيه هام من وزارة التجارة

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة توضيحًا بخدماتها الإلكترونية التي تتمثل في الآتي:

إصدار المقر الإقليمي كفرع شركة أجنبية. تأسيس المقر الإقليمي كشركة أجنبية في المملكة. إصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري.

حجز الاسم التجاري عبر:

الفرع الرقمي: https://e.mc.gov.sa

المركز السعودي للأعمال: https://business.sa

وزارة التجارة السعودية توضح خدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية

وموسم التخفيضات بمناسبة شهر رمضان

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، عن تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، لتكون متاحة للمستهلكين، اعتبارًا من شهر شعبان المقبل، بهدف تحفيز التسوق المبكر.

وأضافت وزارة التجارة بأنها أتاحت للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي لخدمة العملاء،

وزارة التجارة السعودية توضح خدماتها الإلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقرات إقليمية

يبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ الموافق 20 فبراير 2024م.

يستمر الموسم حتى 5 شوال 1445هـ الموافق 14 أبريل 2024م.

يهدف إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة.

يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات.

رصدت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الموضوع السابق، كل ما يبحث عنه المواطن السعودي بشكل كبير ومستمر على مدار اليومو الساعة.