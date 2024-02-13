نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط استحقاق برنامج تمهير 1445 التدريب على راس العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على شروط استحقاق برنامج تمهير 1445 التدريب على راس العمل، أعلن صندوق التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج "تمهير 1445" كجزء من البرامج التدريبية، بهدف تسهيل دخول الخريجين والخريجات إلى سوق العمل السعودي. يستهدف البرنامج فئات محددة من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لم يعملوا من قبل.

كما يستهدف البرنامج الخريجين الذين لم يتم تسجيلهم في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو بوزارة الموارد البشرية، وتتم هذه العملية وفقًا لشروط محددة سنوضحها بالتفصيل، بالإضافة إلى كيفية التقديم للحصول على التدريب على رأس العمل وتفاصيل أكثر تابعونا في هذا المقال للتعرف على كل التفاصيل.

شروط التسجيل في برنامج تمهير 1445

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، كي يتمكن من التقديم في تمهير والحصول على تدريب على رأس العمل من برنامج تمهير، وقد جاءت تلك الشروط كما يلي:

تشترط الجنسية السعودية في المتقدمين.

حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم بالتخصصات الفنية أو الصحية أو الإدارية.

عدم الاستفادة من البرنامج من قبل.

عد التقيد بوظيفة قبل موعد التقديم بـ 6 أشهر بحد أدنى، أو في خلال فترة التدريب.

تعرف على شروط استحقاق برنامج تمهير 1445 التدريب على راس العمل

كيفية التقديم في تمهير

يمكن للراغبين التقدم للتسجيل في برنامج تمهير للحصول على التدريب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهب إلى موقع طاقات الرسمي، ومن ثم الضغط على الدخول عبر النفاذ الوطني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على “تسجيل دخول”.

قم بإدخال الرسالة المرسلة على جوالك، ثم اضغط على “متابعة”.

حدد “برامجنا”، ومن ثم اضغط على “برنامج التدريب على رأس العمل”.

اقرأ الشروط والأحكام، ثم وافق عليها واضغط على “التالي”.

أدخل كافة البيانات التي تطلب منك.

قم بالضغط على “فرص التدريب”، ثم اختر البرنامج الذي ترغب في الانضمام إليه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تمهير 1445

صرح صندوق التنمية البشرية عن ضرورة توفير مجموعة من الأوراق عند الرغبة في التقديم على برنامج تمهير 1445، وقد جاءت تلك الأوراق كالتالي:

صورة من شهادة مؤهل المتقدم العلمية سواء بكالوريوس أو دبلوم.

رقم آيبان حساب المتقدم البنكي، على أن يكون بأحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي السعودي.

مميزات برنامج تمهير



يحصل المتقدم على مكافأة من برنامج تمهير بشكل شهري، وذلك بقيمة تصل إلى 3000 ريال سعودي للحاصلين على المؤهلات العليا، و2000 ريال سعودي لأصحاب شهادات الدبلوم، هذا إلى جانب إمكانية الحصول على شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التدريب.