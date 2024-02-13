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أحمد جودة - القاهرة - "تنبيه هام وتحذيرات" الدفاع المدني تُصدر تحذيرات تقلبات جوية على معظم المناطق، بسبب التقلبات الجوية في بعض مناطق المملكة، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا هامًا حول الحاجة إلى توخي الحذر خلال فترات تساقط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.

يجب البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مناطق تجمع مياه السيول والمستنقعات والأودية، وينبغي تجنب السباحة في تلك المناطق نظرًا لخطورتها.

تنبيه هام من الدفاع المدني

"تنبيه هام وتحذيرات" الدفاع المدني تُصدر تحذيرات تقلبات جوية على معظم المناطق، كما دعا الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه المتوقع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، مؤكدة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

"تنبيه هام وتحذيرات" الدفاع المدني تُصدر تحذيرات تقلبات جوية على معظم المناطق

"تنبيه هام وتحذيرات" الدفاع المدني تُصدر تحذيرات تقلبات جوية على معظم المناطق، كما أشارت المديرية أيضًا إلى الرياض والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث وتربة ورنية والمويه وظلم والخرمة، من المناطق المتأثرة، بالإضافة عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح، ومناطق الباحة والقصيم والشرقية، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير وجازان وحائل.

"تنبيه هام وتحذيرات" الدفاع المدني تُصدر تحذيرات تقلبات جوية على معظم المناطق

وتوقعت المديرية أيضًا أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، مع تقلبات جوية وسقوط للأمطار التي قد تصل إلى حد السيول على مناطق أخرى صحراوية وساحلية وغيرها، مناشدة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة.

نقلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الموضوع السابق كل ما يبحث عنة المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية، يجب البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مناطق تجمع مياه السيول والمستنقعات والأودية، وينبغي تجنب السباحة في تلك المناطق نظرًا لخطورتها.