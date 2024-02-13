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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445/2024 من خلال alrajhihaj، مؤسسة الراجحي تتميز بتقديمها خدمات خيرية متنوعة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتقديم رحلات الحج المجانية لعدد من المستحقين كل عام تعتبر واحدة من هذه الخدمات الرائعة.

تقدم المؤسسة هذه الخدمة لتؤكد على أهمية فريضة الحج وحرصها على تسهيل أدائها لأولئك الذين ليس لديهم القدرة المادية، فيما يلي سنتعرف على شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445-2024.

حملة الراجحي للحج المجاني..شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445-2024

وقد جاءت شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1445-2024 كما يلي:

السيرة الحسنة والسلوك الحسن: يتعين على المتقدم أن يكون له سمعة طيبة في المجتمع وأن يتمتع بسيرة حسنة وسلوك حسن.

عدم أداء الحج من قبل: يجب أن لم يسبق للمتقدم أن أدى فريضة الحج في الحملات المجانية أو خارجها.

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا بشكل كامل في المملكة العربية السعودية.

الحالة الصحية: يجب أن يكون المتقدم في حالة صحية جيدة وقادرًا على أداء مناسك الحج دون أي مشاكل صحية.

الدخل الشهري: يجب أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 6000 ريال سعودي، ودخل الوافد لا يزيد عن 3000 ريال سعودي شهريًا.

العمر: يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا، ولا يقل عن 25 عامًا للمستقل و18 عامًا للمعال.

هذه هي الشروط المحددة من قبل مؤسسة الراجحي للتسجيل في حملة الحج المجاني للعام 1445، ويجب على المهتمين بالتسجيل الاستيفاء لكل هذه الشروط ليتم قبول طلبهم.

حملة الراجحي للحج المجاني..خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445-2024

تعلن مؤسسة الراجحي في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في حملة الحج المجاني للعام 1445. وتأتي خطوات التسجيل على النحو التالي: