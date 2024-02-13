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أحمد جودة - القاهرة - كيفية الاستعلام عن استحقاق سكني وشروط التسجيل للحصول علي الدعم، الاستعلام عن الدعم السكني هو موضوع يشغل الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من هذا الدعم قبل موعد إيداع المبلغ، يرغب العديد في التحقق من صدور الدعم.

منصة سكني قدمت توجيهات حول كيفية القيام بذلك بشكل صحيح، يمكنك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة.

الاستعلام عن الدعم السكني

بعد أن تساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني على خطوات الاستعلام تم الرد من قبل المنصة بالاتي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة الدعم السكني.

اختيار الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، ثم يتم الضغط على حاله الاستحقاق من الخيارات الموجودة على الشاشة.

سيتم تحويلك بشكل تلقائي على صفحة التسجيل، ويتم تسجيل البيانات الخاصة بك على الشاشة، وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بك، ثم يتم تسجيل كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

سيتم تحويلك بشكل تلقائي لتأكيد دخولك من خلال حساب النفاذ الوطني الخاص بك، بعدها يتم الضغط على تحقق، وسيتم عرض نتيجة استحقاقه للراتب على الشاشة.

ما هي شروط التسجيل في الدعم السكني

بعد أن أوضحت منصة الدعم السكني خطوات الاستعلام على استحقاق الراتب، يتساءل بعض المواطنين التي تود التسجيل على خطوات التسجيل الصحيحة، وقد تم توضيح الآتي: