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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على رابط اختبار تحديد المسار الثانوي 1445 من خلال قياس Qiyas لتحديد الميول المهني للطلاب، يسرنا مشاركتكم رابط اختبار تحديد المسار الثانوي الذي يستخدمه جميع طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية. يعتبر هذا الاختبار واحدًا من أهم الاختبارات التي يجب أن يؤدوها الطلاب في الثانوية العامة، وتحديدًا في الصف الأول الثانوي. يُعد اجتياز هذا الاختبار إلزاميًا للطلاب.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية أهم التفاصيل حوله، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعملالفجر على توفيرها بإستمرار.

رابط اختبار تحديد المسار الثانوي

يتم الدخول على اختبار تحديد المسار ومقياس الميول المهنية من خلال اتباع الطريقة الموضحة في النقاط التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

يتم تسجيل الدخول على المنصة ببيانات الحساب الخاص بالطالب على مايكروسوفت.

بعد الدخول يجب أن يضغط الطالب من القائمة الرئيسية على خيار “الاختبارات المركزية”.

يظهر الإقرار الخاص بالاختبار فيجب قراءته بشكل جيد، ثم الضغط على خيار “التالي”.

بعد ذلك يجب أن يضغط الطالب على زر “إجراء الاختبار” كي تفتح صفحة الأسئلة وهي 100 سؤال.

بعد إنهاء الطالب لجميع الأسئلة يجب الضغط على “إنهاء”.

مسارات الثانوية العامة في السعودية 1445

أما بالنسبة لمسارات الثانوية العامة في المملكة فعددها هو 5 مسارات أساسية، وهي على النحو التالي:

المسار العام.

مسار الصحة والحياة.

مسار إدارة الأعمال.

مسار علوم الهندسة والحاسب الآلي.

المسار الشرعي.

تعرف على رابط اختبار تحديد المسار الثانوي 1445 من خلال قياس Qiyas لتحديد الميول المهني للطلاب

تعرف على رابط اختبار تحديد المسار الثانوي 1445 من خلال قياس Qiyas لتحديد الميول المهني للطلاب، وتم تخصيص كل مسار من هذه المسارات لكي يدرس الطالب مجموعة معينة من العلوم والتخصص بها في الثانوية العامة وفقا للميول المهنية الخاصة به، ويساهم اختبار قياس الميول المهنية في تحديد المسار الذي سوف يكمل به الطالب مرحلة التعليم الثانوي، وبذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد توضيح رابط اختبار تحديد المسار الثانوي، مع نبذة مختصرة عن الخمسة مسارات التي حددتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لهذه المرحلة التعليمية الهامة.