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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على شروط الاستفادة من التأهيل الشامل وطريقة التسجيل 1445هـ، تعد خدمة التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية خطوة حيوية تعكس اهتمام الدولة ورعايتها الاجتماعية، حيث يسعى الكثيرون إلى الاستفادة من هذه الخدمة.

يتساءل العديد عن كيفية التسجيل في هذا البرنامج، حيث يتطلب الحصول على دعم التأهيل الشامل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة توفير عدد من الشروط، وسنقوم بشرح تلك الشروط بالتفصيل في هذا المقال.

شروط الاستفادة من التأهيل الشامل 1445

أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًّا.

أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا عند حدوث الإعاقة.

أن يكون المتقدم قد سُجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط أن يخضع المتقدم لتقييم الإعاقة التي يعاني منها.

أن يكون المتقدم غير مستفيد من خدمات الإيواء التي تُقدمها الوزارة.

يتعين أن تندرج الإعاقة التي يعاني منها المتقدم ضمن الفئات المشمولة ببرنامج الإعانة المالية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

يُشترط أن لا تتجاوز فترة إقامة المتقدم في المرافق الصحية والتأهيلية، سواء كانت حكومية أو أهلية، ستة أشهر خلال العام، ويُؤكد أن هذه الإقامة يجب أن تكون على نفقة الدولة.

طريقة التسجيل في التأهيل الشامل

يمكنك تقديم طلب الحصول على إعانة التأهيل الشامل عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الوصول إلى قسم “خدمات الوزارة”.

اختيار “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على خانة خدمة “الإعانة المالية للأفراد ذوي الإعاقة”.

ملء بيانات المستفيد بعناية.

إدخال بيانات الدخل الشهري للمتقدم.

إضافة بيانات الحساب البنكي لضمان تحويل الإعانة بشكل سلس.

الموافقة والتأكيد على صحة البيانات المُقدمة.

تقديم الطلب للتقييم والمراجعة من قبل الجهات المختصة.

نقلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ماتريد معرفتة عن شروط الاستفادة من التأهيل الشامل وطريقة التسجيل 1445هـ، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توفيرها بشكل كبير ومستمر.