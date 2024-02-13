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أحمد جودة - القاهرة - إجازة يوم التأسيس السعودي 2024 تصل إلى 3 أيام "تابع التفاصيل"، يوم التأسيس السعودي يُعتبر واحدًا من الأيام الوطنية الرسمية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تُمنح فيها إجازة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

ومن المقرر أن تكون الإجازة الرسمية في يوم 22 من فبراير 2024، وسوف نلقي الضوء في هذا المقال على تفاصيل هذه الإجازة المطولة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم التأسيس لهذا العام 2024/1445 في المملكة العربية السعودية.

إجازة يوم التأسيس السعودي 2024

يأتي يوم التأسيس السعودي في يوم 22 من فبراير من كل عام، وفي هذا العام سوف يتوافق يوم التأسيس السعودي ليوم الخميس الموافق 22 من الشهر، ثم يحصل الأفراد على إجازة أسبوعية مدتها يومين بأيام الجمعة والسبت، وبذلك تكون الإجازة مطولة تشمل يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت لأيام 22 و23 و24 من فبراير 2024.

أما عن موعد إجازة يوم التأسيس في السعودية بالتقويم الهجري، فمن المقرر أن يتوافق يوم التأسيس السعودي مع يوم 12 من شهر شعبان 1445.

وسوف يحصل جميع العاملين على يومًا واحدًا كإجازة ليوم التأسيس السعودي، فيما يحصل الطلاب على إجازة يوم التأسيس مدتها يومًا واحدًا، إلا أن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص سوف تمتد إجازتهم متصلة بيومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ويحصل الطلاب على إجازة مطولة مدتها 11 يومًا متصلة بإجازة الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ مصادفةً مع يوم التأسيس السعودي.

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2024

يمكنك استخدام مجموعة من رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي للاحتفال بمثل تلك المناسبة الوطنية التي يفخر بها المواطنين بالمملكة العربية السعودية وكذلك يفخر بها كل العرب سواء، ومن أبرز عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي 2024 ما يلي:

عام جديد من الإنجازات والتطورات، كل عامٍ والمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم في خيرٍ وازدهار.

نحتفل اليوم بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، رمزٌ للعزة والكرامة، ونموذجٌ للتقدم والازدهار.

كل عامٍ وبلادنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان، والرخاء والازدهار، تحت ظل القيادة الحكيمة.

نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى ولي العهد، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس.

نستذكر اليوم تضحيات الأجداد الذين أسسوا هذه المملكة العظيمة، ونعاهد أنفسنا على مواصلة مسيرة البناء والتطور.

في يوم التأسيس، نُجدد الولاء والانتماء للوطن، ونعاهد أنفسنا على بذل قصارى جهدنا لرفعة شأنه.

كل عامٍ والوطن ينبض بالحياة، ونبضه ينعكس على كل مواطنٍ ومواطنة.

نحتفل اليوم بيوم التأسيس، رمزٌ لوحدتنا الوطنية، وعزيمة شعبنا وإصراره على تحقيق المستقبل المشرق.

كل عامٍ والمملكة العربية السعودية تُحفر في صفحات التاريخ بأحرفٍ من ذهب.

نبارك لأنفسنا ولشعبنا الكريم بمناسبة يوم التأسيس، ونُرسل أطيب التمنيات بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

يوم التأسيس هو يومٌ خالدٌ في ذاكرة الوطن، ونُعاهد أنفسنا على مواصلة مسيرة البناء والعطاء.

نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جميع أبناء الوطن بمناسبة يوم التأسيس، ونُرسل لهم أطيب التمنيات بمزيدٍ من السعادة والرخاء.

كل عامٍ والمملكة العربية السعودية تُحلق عاليًا في سماء الإنجازات، ونُعاهد أنفسنا على مواصلة مسيرة التطور والازدهار.

نحتفل اليوم بيوم التأسيس، رمزٌ لوحدة شعبنا، ونُعاهد أنفسنا على بذل قصارى جهدنا لحماية الوطن وصون مكتسباته.

كل عامٍ والمملكة العربية السعودية تُلهم العالم بحضورها القوي، ونُعاهد أنفسنا على مواصلة مسيرة التقدم والرقي.

الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

تتوفر عدد من الاحتفالات والمظاهر المختلفة التي يمكن لجميع محبي المملكة العربية السعودية من المواطنين وغير المواطنين، ن بين تلك الاحتفالات تزيين الشوارع وإطلاق الألعاب النارية، ونشر عبارات تهنئة يوم التأسيس السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها منصة اكس.

كما تقدم عدد من المحلات والمتاجر والمتاجر الإلكترونية والأسواق والشركات عروض مختلفة بخصومات وتخفيضات كبيرة بمناسبة يوم التأسيس السعودي.