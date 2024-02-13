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أحمد جودة - القاهرة - توجيهات من مركز الأرصاد بالمملكة.. أمطار رعدية وثلوج لسكان هذه المناطق بتوخي الحذر، في هذه الفترة، تواجه المملكة العربية السعودية تقلبات جوية حادة في العديد من المناطق، حيث تشهد بعض المدن هطول أمطار غزيرة، إضافةً إلى ضباب كثيف ورياح تحمل الأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بعض المناطق شهدت أيضًا تساقطًا خفيفًا للثلوج.

تنبيهات المركز الوطني للأرصاد

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن بدء التقلبات الجوية ابتداءً من اليوم الموافق الثلاثاء 13 فبراير 2024 حتى يوم السبت 17 فبراير 2024، وحذر المركز الوطني من انخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار وتساقط ثلوج خفيفة على مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

توجيهات من مركز الأرصاد بالمملكة.. أمطار رعدية وثلوج لسكان هذه المناطق بتوخي الحذر

توقعات مركز الأرصاد لحالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد داخل المملكة انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث يتوقع:

مكة المكرمة: من اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط الرياح المحملة بالأتربة وجريان السيول وانخفاض درجات الحرارة.

منطقة عسير: من الثلاثاء إلى الجمعة ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط الرياح بقوة 50 كم مثيرة للأتربة.

منطقة جازان: ستشهد المنطقة في الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة أمطار متوسطة مع رياح محملة بالأتربة.

منطقة الباحة: تشهد هطول أمطار غزيرة جدًا تشتد يومي الخميس والجمعة.

توجيهات من مركز الأرصاد بالمملكة.. أمطار رعدية وثلوج لسكان هذه المناطق بتوخي الحذر

المركز الوطني للأرصاد يناشد المواطنين بتوخي الحذر

توجيهات من مركز الأرصاد بالمملكة.. أمطار رعدية وثلوج لسكان هذه المناطق بتوخي الحذر، وأوضح المركز الوطني للأرصاد التوقعات التي تم ذكرها لتنبيه الموطنين داخل المملكة العربية السعودية لتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق تجمع الأمطار، كما ناشد المركز المواطنين بتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات أثناء هطول الأمطار أو بعدها لتجنب انزلاق العجلات التي قد تؤدي إلى الحوادث، كما أشار المركز إلى ضرورة الالتزام بكل التعليمات المرورية أثناء السير في التقلبات الجوية، ويأتي ذلك حفاظًا على حياة المواطنين في المملكة.