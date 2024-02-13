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أحمد جودة - القاهرة - حالات الاعتراض على المخالفات المرورية "تابع التفاصيل"،يُعد تنظيم حركة المرور وضمان سلامة مستخدمي الطرق من أولويات المملكة العربية السعودية، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر من خلال نظام المرور السعودي، يتم من خلال هذا النظام ضبط المخالفات المرورية بهدف منع التجاوزات وضمان احترام السائقين لقواعد المرور.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات القادمة كل ماتريد معرفتة عن حالات الاعتراض على المخالفات المرورية.

حق الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية:

يُمنح السائق الحق في الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية في بعض الحالات، تشمل:

عدم ارتكاب المخالفة: إذا كان السائق متأكدًا من أنه لم يرتكب المخالفة المُسجلة عليه، يمكنه الاعتراض عليها.

إذا كان السائق متأكدًا من أنه لم يرتكب المخالفة المُسجلة عليه، يمكنه الاعتراض عليها. وجود خطأ في تسجيل المخالفة: مثل خطأ في نوع المركبة أو رقم اللوحة أو بيانات السائق.

مثل خطأ في نوع المركبة أو رقم اللوحة أو بيانات السائق. وجود عذر مقبول: مثل وجود حالة طارئة أو عطل فني في المركبة.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية:

يجب على السائق استيفاء بعض الشروط عند الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية، تشمل:

تقديم طلب الاعتراض خلال المدة المحددة: 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة. تقديم أدلة تدعم الاعتراض: مثل صور أو مقاطع فيديو أو شهادات من شهود.

مثل صور أو مقاطع فيديو أو شهادات من شهود. دفع رسوم الاعتراض

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية:

تتم خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية عبر بوابة “أبشر” الإلكترونية:

تسجيل الدخول إلى بوابة “أبشر”. اختيار “خدمات المرور”. اختيار “الاعتراض على المخالفات المرورية”. اختيار المخالفة التي تريد الاعتراض عليها. اختيار سبب الاعتراض. إرفاق الأدلة التي تدعم الاعتراض. دفع رسوم الاعتراض. انتظار قرار اللجنة المختصة.

ملاحظات

قد يتم رفض طلب الاعتراض إذا لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة أو لم يتم تقديم أدلة كافية.

في حال تم قبول طلب الاعتراض، سيتم إلغاء المخالفة أو تخفيض غرامتها.

نصائح لتقديم اعتراض ناجح على المخالفات المرورية في السعودية: